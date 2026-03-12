Infinix'ten 12 GB RAM'li Oyun Telefonu Geliyor! 144Hz Ekrana Sahip

Bütçe dostu oyun telefonları arasına yeni bir model daha katılmaya hazırlanıyor. Infinix GT 50 Pro'nun tanıtım tarihi ortaya çıktı. Çok yakında tanıtılması beklenen telefonda MediaTek tarafından geliştirilen güçlü bir işlemci bulunacak. Bu sayede mobil oyunlar sorunsuz şekilde oynanabilecek. Cihaz ayrıca yüksek yenileme hızına da sahip olacak.

Infinix GT 50 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

En iyi oyuncu telefonları arasında yerini almaya hazırlanan Infinix GT 50 Pro'nun 2026 yılının nisan veya mayıs ayında tanıtılacağı iddia edildi. Tanıtımla beraber telefonun tüm özellikleri ve fiyatı belli olacak. Serinin bir önceki modeli olan Infinix GT 30 Pro, geçtiğimiz yılın mayıs ayında tanıtılmıştı.

Infinix GT 50 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

Infinix GT 50 Pro'nun Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ile ilgili resmî açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Hot 50i dahil olmak üzere Infinix'İn pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda GT 40 Pro'nun da Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.

Infinix GT 50 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Infinix GT 30 Pro için 24 bin 999 rupi (11 bin 941 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Infinix GT 50 Pro'nun ise 27 bin rupi (2 bin 897 TL) civarı bir fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Buna göre telefonun tahmini vergili fiyatı 26 bin TL civarında olabilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

Infinix GT 50 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: Dimensity 8400 Ultimate

Dimensity 8400 Ultimate RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 256 GB / 512 GB

256 GB / 512 GB Batarya: 6.500 mAh

6.500 mAh Hızlı Şarj: 45W kablolu hızlı şarj, 30W kablosuz hızlı şarj

45W kablolu hızlı şarj, 30W kablosuz hızlı şarj Ekran Boyutu: 6,78 inç

6,78 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz Ön Kamera: 13 MP

13 MP Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP

Infinix GT 50 Pro'nun İşlemcisi Nasıl Olacak?

Telefonda Dimensity 8400 Ultimate işlemcisi bulunacak. MediaTek tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcide 2.10 GHz hızında çalışan dört çekirdek, 3.00 GHz hızında çalışan üç çekirdek ve 3.25 GHz hızında çalışan bir çekirdek mevcut. Bu işlemci, Mobile Legends, League of Legends: Wild Rift, PUBG Mobile ve Call of Duty Mobile dahil olmak üzere çoğu oyun içni yeterli bir performans sunuyor.

Infinix GT 50 Pro'nun Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Infinix'in yeni telefonu, 6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Cihaz, AMOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunacak. Yüksek yenileme hızı sayesinde çok akıcı bir ekran deneyimi elde edilecek. Bu özellikle çevrim içi tabanlı rekabetçi oyunlarda önemli bir avantaj sağlayacak.

Infinix GT 50 Pro'nun Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunacak. Ön yüzeyde ise 13 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. Önceki modelde 108 megapiksel ana kamera ve 8 megapiksel ultra geniş açılı kameranın yer aldığını belirtelim.

Infinix GT 50 Pro'nun Bataryası Kaç mAh Olacak?

GT 50 Pro, 6.500 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu dev batarya, telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Cihaz ayrıca 45W kablolu hızlı şarj, 30W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekleyecek. GT 30 Pro'da ise 5.500 mAh batarya kapasitesi, 45W kablolu hızlı şarj, 30W kablosuz hızlı şarj desteği mevcut.

Editörün Yorumu

Oyun telefonunda işlemci ve yenileme hızı gibi özelliklerin yanı sıra pil ömrünün de oldukça önemli olduğunu düşünüyorum çünkü uzun pil ömrü, özellikle çevrim içi tabanlı rekabetçi oyunlarda kesintisiz bir oynanış sunuyor. 6.500 mAh batarya kapasitesi, GT 50 Pro'nun uzun pil ömrü sunmasını sağlayacaktır. Yine de 7000 mAh ve üzeri bir kapasite tercih edilseydi daha da uzun kullanım süresi elde edilebilir ve böylece kullanıcılar için esktra bir avantaj sağlanabilirdi.