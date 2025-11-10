Honor'dan 10.000 mAh Bataryalı Telefon Geliyor! OLED Ekran ve Dahası

Honor X80'in en önemli teknik özelliklerinden birkaç tanesi sızdırıldı. Güvenilir bir bilgi kaynağı tarafından aktarılanlarla birlikte cihazın batarya kapasitesi, işlemcisi ve ekranı açıklığa kavuştu. Yeni telefon özellikle yüksek batarya kapasitesi ile bütün kullanıcıların dikkatini üzerinde toplayacak gibi görünüyor.

Honor X80'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Yeni ortaya çıkan bilgilere göre Honor X80'i asıl öne çıkaracak özelliği, yüksek batarya kapasitesi olacak. Bir süre önce Honor'ın yeni bataryası 3C sertifikasyonu aldı. Elde edilen bilgilere göre bataryanın nominal kapasitesi 9.755 mAh. Tipik değerinin ise 10.000 mAh kapasiteyi aşması bekleniyor. Bu bataryanın Honor X80'te kullanılacağı öne sürülüyor. Dolayısıyla cihazın en az 10.000 mAh batarya kapasitesi ile geleceğini söyleyebiliriz.

İddiaya göre telefon, Snapdragon 7 serisi bir işlemci ile birlikte gelecek. Cihaz, 6,8 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük sunacak. Telefonun ne kadar RAM ve depolama sunacağı ve kamera özellikleri ise şu anlık belirsizliğini korumaya devam ediyor.

Bu arada fikir vermesi açısından Honor X70'in özelliklerini hatırlamakta fayda var. 6,79 ekran büyüklüğüne sahip bu telefon, AMOLED ekran üzerinde 1200 x 2640 piksel çözünürlük, 6000 nit maksimum parlaklık ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Cihaz, gücünü ise 4 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 6 Gen 4 işlemcisinden alıyor.

Telefon, 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği ile beraber geliyor. Depolama tarafında ise 128 GB, 256 GB ve 512 GB seçenekleri bulunuyor. 80W kablolu, 80W kablosuz hızlı şarj teknolojisini destekleyen cihazda 8300 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. Siyah, yeşil, beyaz ve kırmızı renk seçenekleri sunan cihaz, IP68 ve IP69 sertifikalarına sahip.

Cihazın arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.9 diyafram açıklığına sahip bir ana kamera mevcut. Bu kamera, 4K ve 1080p çözünürlüklerde 30 FPS video kaydı yapabiliyor. Cihazın ön yüzeyinde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip bir kamera bulunuyor. Bu kamera ise 1080p çözünürlükte 30 FPS video kaydı yapabiliyor.