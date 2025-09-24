iPad Mini'ye Çok Güçlü Rakip: Xiaomi Pad Mini, Türkiye'de!

Xiaomi, iPad Mini'ye çok güçlü bir rakip olan Pad Mini'yi tanıttı. Bununla birlikte tabletin özellikleri ve fiyatı açıklığa kavuştu. Çok güçlü bir işlemci gelen Pad Mini, son derece şık tasarımı ve büyük ekranı ile çok geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor.

Xiaomi Pad Mini Özellikleri

Ekran Boyutu: 8,8 inç

8,8 inç Ekran Çözünürlüğü: 1880 x 3008 piksel

1880 x 3008 piksel Piksel Yoğunluğu: 403 PPI

403 PPI Yenileme Hızı: 165 Hz

165 Hz Dokunmatik Örnekleme Hızı: 372 Hz

372 Hz İşlemci: Dimensity 9400+ (3 nm)

Dimensity 9400+ (3 nm) RAM: 8 GB ve 12 GB LPDDR5X

8 GB ve 12 GB LPDDR5X Depolama: 256 GB ve 512 GB UFS 4.1

256 GB ve 512 GB UFS 4.1 Arka Kamera: 13 MP

13 MP Ön Kamera: 8 MP

8 MP Video Kaydı (Arka): 4K 30 FPS, 1080p 30/60 FPS, 720p 30 FPS

4K 30 FPS, 1080p 30/60 FPS, 720p 30 FPS Video Kaydı (Ön): 1080p ve 720p 30 FPS

1080p ve 720p 30 FPS İşletim Sistemi: Android 15 tabanlı HyperOS 2

Android 15 tabanlı HyperOS 2 Batarya Kapasitesi: 7500 mAh

7500 mAh Hızlı Şarj: 67W hızlı şarj desteği

Xiaomi tarafından düzenlenen etkinlikte Xiaomi OpenWear Stereo Pro, Xiaomi 15T ve Xiaomi 15T Pro, Redmi Pad 2 Pro'nun yanı sıra Xiaomi Pad Mini de tanıtıldı. 8,8 inç büyüklüğündeki ekrana sahip olan Xiaomi Pad Mini, 1880 x 3008 çözünürlük, 403 PPI piksel yoğunluğu, 165 Hz yenileme hızı, 372 Hz dokunmatik örnekleme hızı sunuyor.

Cihaz, gücünü 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Dimensity 9400+ işlemcisinden alıyor. Bu işlemci, bir adet 3.73 GHz Cortex-X925, üç adet 3.3 GHz Cortex-X4 ve dört adet 2.4 GHz Cortex-A720 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Diemsity 9400+'ın aynı etkinlikte tanıtılan Xiaomi 15T Pro'da da kullanıldığını belirtelim.

Cihaz, 8 GB ve 12 GB olmak üzere toplamda iki adet LPDDR5X RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB UFS 4.1 seçenekleri bulunuyor. Yüksek depolama alanı sayesinde fotoğraf, video ve oyunları alan yetersizliği gibi sorunlar yaşamadan cihazınızda depolayabilirsiniz.

Cihazın arka tarafında 13 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera yer alıyor. Ön yüzeyinde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde bir adet kamera mevcut. Arka kamera 4K çözünürlükte 30 FPS, 1080p çözünürlükte 30/60 FPS, 720p çözünürlükte ise 30 FPS video kaydı yapabiliyor. Ön kamera ise 1080 ve 720 çözünürlüklerinde 30 FPS video kaydı yapabilme yeteneğiyle öne çıkıyor.

Android 15 tabanlı HyperOS 2 ile birlikte gelen tablette 7500 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. Dev batarya, tabletin yalnızca tek şarjla uzun süre boyunca kullanılabilmesine imkân tanıyor. Ayrıca 67W hızlı şarj desteği de mevcut. Bu teknoloji ise cihazın kısa sürede şarj olmasını sağlayarak zamandan tasarruf ettiriyor.

Xiaomi Pad Mini Türkiye Fiyatı

Xiaomi Pad Mini'nin 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip olan sürümü, 19 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Şu an devam eden kampanya kapsamında Xiaomi Focus Pen de yanında hediye olarak veriliyor. Buna ek olarak Mi puan ve kupon kazanma fırsatı sunuluyor.