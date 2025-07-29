Horizon Serisinden İnanılmaz Başarı! Satış Miktarı Şaşkına Çevirdi

Sony'nin en popüler oyun serilerinden biri olan Horizon'un satış miktarı belli oldu. Kaliteli grafikleri, etkileyici atmosferi ve başarılı oynanış sistemiyle öne çıkan oyun önemli bir başarının altına imza attı. Peki, Horizon serisi kaç adet satıldı?

Horizon Serisinin Satış Miktarı Belli Oldu

Paylaşılan bilgilere göre Horizon serisi dünya genelinde bu zamana kadar 38 milyon adet satıldı. 2023 yılında satış adedinin 32 milyona ulaştığı belirtilmişti. O tarihten bu yana oyunun 6 milyon adet daha satıldığı ortaya çıktı.

Aksiyon RPG oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden serinin ilk oyunu Horizon Zero Dawn, 2017 yılında PlayStation 4, 2020 yılında ise PC platformu için satışa sunuldu. Makinelerin dünyayı ele geçirdiği oyunda Aloy ile tehlikeli bir yolculuğa çıkıyoruz.

Serinin ikinci oyunu Horizon Forbidden West ise 2022 yılında Playstation 4 ve PlayStation 5, 2024 yılında ise PC'ye geldi. Zero Dawn'daki olayların altı ay sonrasında geçen oyunda Aloy'u kontrol ederek gezegeni tehdit eden yeni tehlikenin peşine düşüyoruz.

2024 yılında Horizon Zero Dawn'ın remastered sürümü geldi. PlayStation 5 ve PC için geliştirilen Horizon Zero Dawn Remastered, yenilenmiş grafikler ile daha etkileyici bir deneyim elde edilmesini sağlıyor. Serinin üçüncü oyununun ne zaman çıkacağı ise henüz bilinmiyor.