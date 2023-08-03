Horizon Zero Dawn
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 99000.00 MB
- Üretici Guerrilla Games
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PlayStation’ın en iyi markalarından biri olan Horizon Zero Dawn’ı bu kez PC’de deneyin. Eşsiz bir aksiyon oyunu olan Horizon Zero Dawn artık PC’de.
İlk kez PlayStation 4 için 2017 yılında çıkan Horizon Zero Dawn, 2020 yılında PC’ye de geldi. Guerrilla Games tarafından geliştirilen ve PlayStation PC LLC tarafından yayınlanan Horizon Zero Dawn oldukça eşsiz bir dünyayı bizlere sunuyor.
Kıyamet sonrası bir dönemi konu alan bu oyunda daha önce hiç görmediğimiz tarzda bir dünya ile karşı karşıyayız. Robotların hüküm sürdüğü bu dünyada insanlığın elinden medeniyet gitmiş ve adeta kabileler halinde yaşayan insanlık dağılmış durumdadır.
Ana karakterimiz olan Aloy, dünyanın nasıl bu hale geldiğini araştırmak için yola koyulur. Macera da burada başlar. Benzersiz bir dünyayı keşfe çıktığımız bu oyunda bizleri sağlam bir dövüş sistemi ve güzel bir hikaye bekliyor.
Horizon Zero Dawn PC İndir
Hemen Horizon Zero Dawn indirin ve PlayStation’ın özel oyunlarından biri olan bu eşsiz yapımı deneyimleyin.
Horizon Zero Dawn Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
- İşlemci: Intel Core i5-2500K 3.3GHz ya da AMD FX 6300 3.5GHz
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 780 (3 GB) ya da AMD Radeon R9 290 (4GB)
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 100 GB kullanılabilir alan
Benzersiz bir açık dünya
İlgi çekici bir hikaye
Optimizasyon oldukça iyi
Sanat yönetimi muhteşem
Grafikler göz alıcı
Bazı görevler biraz kendini tekrar ediyor