PlayStation’ın en iyi markalarından biri olan Horizon Zero Dawn’ı bu kez PC’de deneyin. Eşsiz bir aksiyon oyunu olan Horizon Zero Dawn artık PC’de.

Kemal Tavus - 57 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

İlk kez PlayStation 4 için 2017 yılında çıkan Horizon Zero Dawn, 2020 yılında PC’ye de geldi. Guerrilla Games tarafından geliştirilen ve PlayStation PC LLC tarafından yayınlanan Horizon Zero Dawn oldukça eşsiz bir dünyayı bizlere sunuyor.

Kıyamet sonrası bir dönemi konu alan bu oyunda daha önce hiç görmediğimiz tarzda bir dünya ile karşı karşıyayız. Robotların hüküm sürdüğü bu dünyada insanlığın elinden medeniyet gitmiş ve adeta kabileler halinde yaşayan insanlık dağılmış durumdadır.

Ana karakterimiz olan Aloy, dünyanın nasıl bu hale geldiğini araştırmak için yola koyulur. Macera da burada başlar. Benzersiz bir dünyayı keşfe çıktığımız bu oyunda bizleri sağlam bir dövüş sistemi ve güzel bir hikaye bekliyor.

Horizon Zero Dawn PC İndir

Hemen Horizon Zero Dawn indirin ve PlayStation’ın özel oyunlarından biri olan bu eşsiz yapımı deneyimleyin.

Horizon Zero Dawn Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit İşlemci : Intel Core i5-2500K 3.3GHz ya da AMD FX 6300 3.5GHz

: Intel Core i5-2500K 3.3GHz ya da AMD FX 6300 3.5GHz Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : Nvidia GeForce GTX 780 (3 GB) ya da AMD Radeon R9 290 (4GB)

: Nvidia GeForce GTX 780 (3 GB) ya da AMD Radeon R9 290 (4GB) DirectX : Sürüm 12

: Sürüm 12 Depolama: 100 GB kullanılabilir alan