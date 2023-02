House of the Dragon 2. Sezon Tarihi: HBO Açıkladı!

Geçen sene House of the Dragon ve Lord of Ring: Rings of Power dizilerinin başlaması ve sezon finali yapması hemen hemen aynı döneme denk geldi. Böyle olunca dizileri yakından takip eden seyircilerin 2. sezonu merakla beklemeye başladı.

Her iki dizi için de uzun sürecek bir ara olacağı açıklanmıştı. Ancak dün HBO, Ekim ayında sezon finali yapan House of the Dragon için 2. sezon tarihini duyurdu.

House of the Dragon 2. Sezon Tanıtım Tarihi Belli Oldu

Dizinin final bölümü için birçok izleyici tepki göstermiş ve eleştirmişti. Bunun üzerine ikinci sezon itibariyle senaryoya karşı incelikli bir şekilde ilerlemek için koltukta George R.R. Martin oturacak.

Martin'in yaptığı açıklamaya göre dizinin diğer sezonları da ilk sezonda olduğu gibi 10 bölüm şeklinde ilerleyecek. Bölümlerin süresi de ortalama 1 saat sürecek. Toplamda 4 sezondan ibaret olmasını planladıklarını da belirten Martin, herhangi bir aksilik çıkmadığı takdirde 2025 yılında final yapacaklarını söyledi.

Bu açıklamalardan sonra aksaklıkların başladığını söylesek yanlış olmaz. Çünkü HBO, dün yaptığı açıklamaya göre House of the Dragon 2. sezon tanıtım tarihi Haziran 2024 olarak belirlendi. Anlaşılacağı üzere planlamalar açıklanan bu tarih sebebiyle 1 yıl sarkmış bir şekilde ilerleyecek.