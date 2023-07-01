HP, Yeni Oyun Odaklı Monitörü Omen 27qs'i Tanıttı

HP kısa bir süre önce oyun odaklı Omen serisine yeni bir monitör ile ekleme yaptı. Oyunculara hitap etmek üzere tasarlanan bu monitör, 240Hz yenileme hızına sahip IPS paneli ile dikkat çekici birçok özelliğe sahip.

HP Omen 27qs Özellikleri

HP Omen 27qs oyun monitörü, 27 inç (68,47 cm) ekran boyutuna ve 2560×1440 doğal QHD çözünürlüğe sahip. IPS panel teknolojisine sahip monitör ile kullanıcılar farklı görüntüleme açılarından canlı ve doğru renkler görüntüleyebilecekler.

Gerçek 8-bit renk derinliğine sahip olan ekran, 1.000:1 kontrast oranı ve 10.000.000:1 dinamik kontrast oranıyla 16,7 milyona kadar renk üretiyor. Monitörün yenileme hızı maksimum 240Hz'e ulaşarak hızlı aksiyonlu oyunlar için akıcı görseller sunuyor.

Monitör ayrıca Eyesafe sertifikalı ve göz yorgunluğunu azaltmak için mavi ışık emisyonlarını azaltan HP Eye Ease teknolojisini de içeriyor. Monitör, aşırı hızda 1 ms'lik hızlı tepki süresi sunarak hızlı oyun oturumlarında bile akıcı görseller sağlıyor.

Titreşimsiz teknoloji göz yorgunluğunu azaltırken, parlama önleyici ekran uygulaması rahat görüntüleme için yansımaları en aza indiriyor.

Fiyat ve Bulunabilirlik

HP Omen 27qs, Almanya başta olmak üzere Avrupa'nın pek çok ülkesinde piyasaya sürüldü. Fiyat etiketi 479 euro olan ürün, markanın resmî web sitesinin yanı sıra çevrimdışı perakendecilerden de satın alınabiliyor.