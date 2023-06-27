Samsung, TV ve Monitörlerine Özel Renk Körü Modu Getiriyor

Samsung, renk körlüğü olan bireyleri desteklemek amacıyla 2023 TV ve monitörleri için bir yazılım güncellemesi sunuyor.

Güncelleme, renk görme yetersizliği olanlara yardımcı olmak için çeşitli renk ayarları sunan SeeColors modunu içeriyor. Bu mod, kullanıcıların görüntüdeki kırmızı, yeşil ve mavi seviyelerini kendi özel ihtiyaçlarına göre ayarlamalarına olanak tanıyor.

Daha önce bağımsız bir uygulama olarak kullanılabilen SeeColors artık ekranın erişilebilirlik menülerine entegre edilecek. Samsung, bu modun tıbbi teşhis veya tedavi amaçlı olmadığını, yalnızca renk körlüğü teşhisi konmuş bireylere yardımcı olmayı amaçladığını vurguluyor.

Ürün Erişilebilirliğine Odaklanan Tek Şirket Samsung Değil

Desteklenen cihazların tam bir listesi mevcut olmasa da Samsung, modu daha eski ekranlara genişletmeyi planlıyor ve Galaxy telefonlar için de benzer bir özellik getirmeyi düşünüyor.

Samsung'un bu hamlesi, diğer teknoloji devlerinin de ürün erişilebilirliğini artırma çabalarıyla örtüşüyor.

Apple, engelleri nedeniyle sesini kaybedenlere yardımcı olacak Personal Voice'u piyasaya sürmeye hazırlanırken, Google da Optik Karakter Tanıma teknolojisini Chrome tarayıcısına dâhil etmeyi planlıyor. Microsoft ise Uyarlanabilir Aksesuarları ile donanım odaklı bir yaklaşım benimsiyor.

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