HSBC Türkiye'den Çekilme Kararı Aldı

Londra merkezli Reuters haber ajansı, bugün Türkiye’de uzun yıllardır hizmet veren bir banka kuruluşuyla ilgili açıklamalar yaptı. Bu açıklamalara göre tablo hiç iç açıcı değil. İşte haberimizin detayları.

HSBC’nin CEO konumunda geçici olarak bulunan Noel Quinn, banka için büyük çaplı maliyet azaltma önlemlerini alacaklarını söyledi. Ona göre bu önlemler alınmazsa banka zarar etmeye başlayabilir.

HSBC şubeleri yavaş yavaş kapanıyor

2015 yılında Türkiye’deki bankacılık faaliyetlerine son verme kararı alan ancak daha sonra bu karardan vazgeçen HSBC’nin Türkiye’den çekilme kararını yenilemesi ilginç karşılandı.

Şirket; Ermenistan, Yunanistan ve Umman’ın içerisinde bulunduğu birkaç ülkede daha küçülmeye gidebilir ve hatta geri çekilme ihtimali bile var. Bu durum daha şimdiden piyasalarda tedirginlik yarattı.

Türkiye’ye ilk olarak Midland Bank A.Ş. ismiyle giren ve 2001 yılında kriz nedeniyle batan Demirbank’ı satın alarak günümüze HSBC ismiyle ulaşan bankanın nasıl bir plana sahip olduğu henüz bilinmiyor. Şirketin 2015’te geri çekilme kararı almasından ve daha sonra bu karardan vazgeçmesinden sonra yalnızca bir yılda 102 şubesini kapattırması ise ciddiyetlerini gösteriyor.