HTC Çok Ucuz Telefon Tanıttı! 50 MP Kamera ve Dahası

Geçtiğimiz aylarda bütçe dostu Android telefon Wildfire E5 Plus'ı duyuran HTC, kısa süre önce yeni bir telefon tanıttı. Wildfire E4 Plus isimli telefon 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera dahil birçok özelliğiyle öne çıkıyor. Telefon için 3.599 Tayland bahtı (4.537 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlendi.

HTC Wildfire E4 Plus Özellikleri

6,74 inç ekran büyüklüğüne sahip olan HTC Wildfire E4 Plus, HD+ çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunuyor. 200 gram ağırlığındaki telefonda güvenlik açısından hem parmak izi sensörü hem de yüz tanıma özelliği bulunuyor.

Telefonda Unisoc T606 işlemcisi ve Mali-G57 MP1 GPU yer alıyor. 12 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci iki adet 1.6 GHz Cortex-A75 ve altı adet 1.6 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeriyor.

Android 14 işletim sistemi ile birlikte gelen telefonda 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunuyor. Depalama alanı, MicroSD kart ile artırılabiliyor. 5.000 mAh batarya kapasitesine sahip telefonda 10W şarj desteği mevcut.

Bütçe dostu telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 0.3 megapiksel çözünürlüğünde derinlik kamerası bulunuyor. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor.

Çift SIM kart desteğine sahip telefonda LTE, Wi-Fi 802.11, Bluetooth ve 3,5 mm kulaklık girişi bulunuyor. HTC tarafından tanıtılan yeni telefonun 168,5 x 77,9 x 9,4 mm boyutlarında olduğunu belirtelim.

HTC Wildfire E4 Plus Fiyatı

Siyah ve açık mavi olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunan HTC Wildfire E4 Plus için 3.599 Tayland bahtı (4.537 TL) fiyat etiketi belirlendi. Giriş segmentinde yer alan telefonun Türkiye'ye gelip gelmeyeceği bilinmiyor.