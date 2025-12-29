Uygun Fiyatlı Araba Tanıtıldı! Akıllı Park, Şerit Takip ve Dahası

Huawei ve SGMW (SAIC-GM-Wuling) iş birliği ile geliştirilen yeni Baojun Huajing serisinin ilk amiral gemisi Huajing S tanıtıldı. Çinli teknoloji devi Huawei'in akıllı kokpit teknolojisi ile donatılan bu otomobil özellikle bütçe dostu bir fiyata ileri düzey teknolojiye erişim imkânı sunması ile dikkat çekiyor.

Huajing S Özellikleri

5235 mm x 1999 mm x 1800 mm boyutlarına sahip olan Huajing S, 6 kişilik bir SUV modeli olarak karşımıza çıkıyor. Gücünü 141 beygir gücüne sahip 1,5 litrelik turbo motorlu hibrit sisteminden alan yeni araba, elektrikle 175 kilometreye kadar yol gidebiliyor.

Baojun'un Tianyu altyapısının üzerine inşa edilen otomobil, 31 kWh ve 41.9 kWh kapasiteli LFP (Lityum Demir Fosfat) batarya seçenekleri ile birlikte geliyor. Şehir içinde kullanım açısından ideal bir seçenek olarak öne çıkan araba, yeni nesil akıllı sürüş özellikleri ile donatıldı.

Araba, Huawei'in ADS 4.0 teknolojisini destekliyor. Bilmeyenler için bu, aracın tıpkı bir insan sürücü gibi çevresini algılamasını ve buna göre hareket etmesini sağlıyor. Yoldaki yayalar, diğer araçlar ve dubalar da dahil olmak üzere çeşitli canlı ve nesneleri anlık olarak tespit ederek buna göre bir yol takip ediyor.

Huawei ile iş birliğinin bir parçası olarak ayrıca otomobilde HarmonySpace 5.0 desteği de mevcut. Huawei tarafından geliştirilen bu yeni nesil akıllı kokpit sistemi, araç içi konforu maksimum seviyeye çıkarırken akıllı bulut hizmeti Huawei IVCS ve Limera lazer görüş teknolojisi sayesinde de aracınızın her zaman güncel kalmasını sağlayıp zorlu koşullarda dahi çevredeki engelleri fark etmesine olanak tanıyor.

Huajing S'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Baojun Huajing S modelinin resmî satış fiyatı henüz açıklanmadı fakat SGMW ve Huawei ortaklığının arkasında akıllı araç teknolojilerini 150 bin yuan (917 bin 197 TL) seviyesindeki araç pazarına getirmek bulunuyor. Bu da aracın bütçe dostu ve ulaşılabilir bir fiyat etiketine sahip olacağını gösteriyor.