Asfaltı Ağlatacak Araba Satışa Sunuldu! Fiyatı Göz Dolduruyor

Otokar, pick-up segmentindeki modellerinin sayısını arttırmaya devam ediyor. Geniş yapısı ile sunduğu konfor ve hibrit yapısı ile dikkatleri üzerinde toplayan Tunland V9 serisinin şimdi de 4x2 versiyonu satışa sunuldu. 4x4 versiyonunun en önemli özelliklerine sahip olan aracın bu sürümü özellikle fiyatı dolayısıyla geniş bir kullanıcı kitlesinin ilgisini çekecek gibi görünüyor.

Tunland V9 4x2 Özellikleri

Tunland V9'un 4x2 versiyonu, yollarda görmeye alıştığımız standart pick-up modellerden çok daha güçlü ve gösterişli olacak şekilde geliştirildi. Aracın geniş bir ön ızgarası bulunuyor. Keskin LED farlara sahip olan otomobil, 5 metreyi aşan uzunluğa sahip. Panoramik cam tavan kullanılan bu otomobilde ısıtma ve soğutma sistemi ile hava koşullarına mükemmel uyum sağlarken hafızalı sürücü koltuğu gibi çeşitli gelişmiş özellikler de içeriyor.

14.6 inçlik HD multimedya ekrana sahip olan otomobil, sürüş esnasında dikkatinizi dağıtmadan ayarlamalar yapmanız için sesli komut desteği sunuyor. Bununla birlikte şerit takibi ve yorgunluk algılama özelliği ile kaza riskini oldukça düşürüyor. Arka yolcu kısmında şaft tüneli çıkıntısının yer almaması, aynı anda üç kişinin konforlu bir şekilde seyahat etmesine olanak tanıyor. 220 voltluk güç çıkışı sayesinde dizüstü bilgisayar, kamera ekipmanları ve çok daha fazlasını şarj etmek mümkün.

Araçta 2.0 litrelik dizel motora entegreli çalışan 48V hibrit teknolojisi mevcut. 400 Nm dizel motor ve 50 Nm elektrik motoru sayesinde 450 Nm'lik tork değerine ulaşabilen sistem, ciddi bir yakıt verimliliği elde etmenize yardımcı oluyor. Ayrıca 8 ileri ZF otomatik şanzımanın kullanılması da büyük bir avantaj olarak öne çıkıyor.

Tunland V9 4x2 Fiyatı

Tunland V9 4x2 için 2 milyon 505 bin 360 TL başlangıç fiyat etiketi belirlendi. Bu arada 4x4 versiyonunun da 3 milyon 880 bin 800 TL satış fiyatına sahip olduğunu belirtelim. 4x2 versiyonu, diğe versiyona göre 1 milyon 375 bin 440 TL daha uygun bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor.