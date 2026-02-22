Huawei, Bütçe Dostu Akıllı Bileklik Tanıttı! Suya Dayanıklı

Huawei, yeni bir akıllı bileklik tanıttı. Huawei Band 11 serisinin Pro modeli çok önceden ortaya çıkmış olsa da standart model hakkında pek bir ayrıntı bulunmuyordu. Tanıtımla birlikte akıllı bilekliğin bütün özellikleri, fiyatı ve renk seçenekleri belli oldu.

Huawei Band 11'in Özellikleri Neler?

Ekran: 1,62 inç AMOLED

1,62 inç AMOLED Çözünürlük: 482 x 286 piksel

482 x 286 piksel Piksel Yoğunluğu: 347 PPI

347 PPI Parlaklık: 1500 nit maksimum parlaklık

1500 nit maksimum parlaklık Boyut: 42,6 mm uzunluk

42,6 mm uzunluk Ağırlık: Alüminyum kasa 17 gram, polimer kasa 16 gram

Alüminyum kasa 17 gram, polimer kasa 16 gram Kontrol: Dokunmatik ekran ve yan fiziksel düğme

Dokunmatik ekran ve yan fiziksel düğme Suya Dayanıklılık: 5 ATM

5 ATM Bağlantı: Bluetooth 6.0

Bluetooth 6.0 Uyumluluk: Android 9+ ve iOS 13+

Android 9+ ve iOS 13+ Batarya Kapasitesi: 300 mAh

300 mAh Pil Ömrü: Yoğun olmayan kullanımda 14 gün, normal kullanımda 8 gün, AOD modunda 3 gün

Yoğun olmayan kullanımda 14 gün, normal kullanımda 8 gün, AOD modunda 3 gün Sağlık Takibi: Kalp atış hızı takibi

Kalp atış hızı takibi Renk Seçenekleri: Yeşil, siyah, mor (polimer), beyaz, bej

Huawei Band 11 Pro ile birlikte tanıtılan yeni Band 11, 1,62 inç AMOLED ekran üzerinde 482 x 286 piksel çözünürlük, 1500 nit maksimum parlaklık ve 347 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. Dokunmatik ekranın yanı sıra cihazın yan tarafında bir düğme yer alıyor. Pro modelindeki gibi alüminyum alaşım seçeneği bulunuyor. Ayrıca dayanıklı polimer kasa seçeneği de tercih edilebiliyor.

Alüminyum alaşım kasa, 17 gram ağırlığa sahip. Polimer kasa ise 16 gram ağırlığında. Hafif ve günlük kullanıma uygun olan cihaz, 42,6 mm uzunluğa sahip ki bu, 43,5 mm'lik 11 Pro'nun yanında biraz daha kısa kaldığı anlamına geliyor. 5 ATM su direnci sayesinde belirli bir dereceye kadar basınca dayanıklı olan model, kalp atış hızı takibi gibi özellikler içeriyor.

Bluetooth 6.0 desteğine sahip olan cihaz, Android 9+ ve iOS 13+ cihazlarla uyumlu çalışıyor. 300 mAh batarya kapasitesi ile birlikte gelen Band 11, yoğun olmayan kullanımda 14 gün, normal kullanımda 8 gün, AOD (Her Zaman Açık Ekran) modunda ise yaklaşık 3 güne kadar pil ömrü sağlıyor. Yeşil, siyah, mor (polimer seçeneğiyle), beyaz ve bej renk seçenekleri mevcut.

Huawei Band 11'in Fiyatı Ne Kadar?

Huawei Band 11 için 2 bin 399 PHP fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kurla 1.814 TL'ye denk geliyor ancak Türkiye'ye gelmesi hâlinde fiyatının vergiler dolayısıyla fiyatının 2.000-2.500 TL aralığında olması bekleniyor. Bu arada Band serisi Türkiye'de oldukça seviliyor. Bu nedenle ilerleyen aylarda Türkiye'de de satışa sunulmasına çok yüksek bir ihtimal olarak bakılıyor.