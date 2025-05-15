Huawei, Berlin'de Gerçekleşen Lansmanda Yeni Nesil Giyilebilir Teknolojilerini Tanıttı

Huawei, Berlin’de düzenlediği 2025 Yenilikçi Ürün Lansmanı’nda yepyeni giyilebilir teknoloji ürünlerini tanıttı. Bizim de Tamindir olarak yakından takip ettiğimiz etkinlikte Watch 5 serisi başta olmak üzere sunduğu akıllı saatler, kulaklıklar ve tabletlerle teknoloji dünyasında yeni bir sayfa açtı.

Huawei Yeni Giyilebilir Teknolojilerini Tanıttı

Huawei’nin yeni nesil akıllı saati Watch 5, "Multi-sensing X-TAP" teknolojisiyle dikkat çekiyor. Kullanıcılar, yalnızca parmak ucuyla kalp ritmi, vücut sıcaklığı ve oksijen seviyesi gibi hayati verileri anında ölçebiliyor. 46 mm ve 42 mm seçenekleriyle sunulan Watch 5, titanyum kasa ve safir cam ekranıyla hem şık hem de dayanıklı. Mor ve Kum Altını renk seçenekleriyle de stil sahibi kullanıcıların beğenisine sunuluyor.

Sadece 9.3 mm kalınlığındaki Watch Fit 4, spor tutkunları için tasarlandı. Titanyum alaşımlı çerçeve ve safir cam ekranıyla zorlu koşullara dayanıklı olan saat, 40 metreye kadar dalış ve profesyonel spor modlarıyla öne çıkıyor.

FreeBuds 6, çift sürücülü ses teknolojisiyle daha zengin bir müzik deneyimi sunuyor. Kayıp kulaklık desteği sayesinde tek kulaklık kaybolursa yarı fiyatına yenisi alınabiliyor. MatePad Pro 12.2 inç, PaperMatte ekranıyla göz yorgunluğunu azaltıyor ve yeni kalem tasarımıyla not almayı kolaylaştırıyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Huawei'in yeni giyilebilir teknolojilerini beğendiniz mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.