Huawei 8.500 mAh Bataryalı Ucuz Telefonunu Tanıttı!

Huawei bir süredir gündemden düşmeyen Enjoy 90 Pro Max modelini tanıttı. Akıllı telefon, 8.5000 mAh bataryası, 50 megapiksel kamerası, 512 GB'a kadar çıkan depolama seçenekleri ve OLED bir ekranla geliyor. Peki markanın yeni modeli neler sunuyor? İşte merak edilen detaylar!

Huawei Enjoy 90 Pro Max Özellikleri Neler?

Batarya Kapasite: 8500 mAh Konuşma süresi: 48 saat Video izleme: 28 saat Müzik dinleme: 62 saat Sesli kitap dinleme: 83 saat Enerji pompası ile uzun ömür ve kararlı güç Şarj: 40W süper hızlı şarj

Ekran Boyut: 6.84 inç Tip: OLED, düz Çözünürlük: 2752 × 1272 piksel Yenileme hızı: 120 Hz Piksel yoğunluğu: 444 PPI

Kamera Arka: 50 MP RYYB, f/1.9, 4K video, AI stabilizasyon Ön: 8 MP, f/2.0

İşlemci ve Yazılım İşletim sistemi: HarmonyOS 6 Yonga seti: Yeni Kirin Performans artışı: %38 (önceki nesle göre)

Depolama Seçenekleri 128 GB, 256 GB, 512 GB

RAM Henüz açıklanmadı



Huawei Enjoy 90 Pro Max Ekran Özellikleri Neler?

Huawei Enjoy 90 Pro Max'te 6,84 inç, 120Hz yenileme hızı ve 2752 × 1272 piksel çözünürlük sunan OLED bir ekran bulunuyor. Bu panel 444 PPI piksel yoğunluğuna sahip. Bu da ekranın daha keskin ve pürüssüz görüntü vermesine ortam hazırlıyor. Kullanıcılar ek olarak yüksek yenileme hızları sayesinde akıcı bir ekran deneyimi elde edebiliyorlar.

Huawei Enjoy 90 Pro Max İşlemci Özellikleri Neler?

Şirketin açıklamasında telefonda bir Kirin yongasının kullanıldığı ifadesi yer alıyor. Ancak şu an için donanımın tam modeli açıklanmadı. Fakat geçmiş sızıntılarda ürünün Kirin 8 serisi bir işlemciden güç alacağı söyleniyordu. Bu da yüksek ihtimalle Kirin 8000 veya Kirin 8020'ye işaret ediyor.

Yonga setinin modeli ne olursa olsun, orta segmente hitap eden bir performans sergileyeceğini söyleyebiliriz. Kısacası, PUBG Mobile, Call of Duty Mobile ve Mobile Legends gibi popüler mobil oyunlarda akıcı bir oyun deneyimi elde edilebilecek diyebiliriz.

Huawei Enjoy 90 Pro Max Kamera Özellikleri Neler?

Çinli marka modelde f/1.9 diyafram aralığına sahip 50 megapiksellik ana kamera kullanıldığını açıkladı. Ön tarafta ise 8 megapiksellik bie selfie kamerası bizleri karşılayacak. Maalesef şu an için diğer kamera sensörleriyle ilgili bir açıklama yapılmadı.

Huawei Enjoy 90 Pro Max Batarya Özellikleri Neler?

Ürünün en çok dikkat çekecek özelliği bataryası olacak. Bu kapsamda cihazda 40W hızlarında şarj olabilen 8.500 mAh'lik bir pil mevcut olacak. Kullanıcılar bu yüksek batarya kapasiteleri sayesinde gün içerisinde sürekli olarak şarj aleti arama derdine düşmeyecekler.

Huawei Enjoy 90 Pro Max Fiyatı Ne Kadar?

Huawei Enjoy 90 Pro Max modeli 128, 256 ve 512 GB dahili depolama opsiyonlarıyla geliyor. Akıllı telefonun fiyat etiketi sırasıyla 1699 yuan (vergisiz 10.950 TL), 1999 yuan (vergisiz 12.883 TL) ve 2399 yuan (vergisiz 15.462 TL) olacak.

Huawei Enjoy 90 Pro Max Türkiye'de Satışa Çıkacak mı?

Huawei ülkemizde Mate, Pura ve Nova serilerini satıyor. Ancak Enjoy modellerinin buna dahil olmadığını söyleyebiliriz. Bu nedenle Enjoy 90 Pro Max'in Türkiye'de satışa çıkma ihtimali oldukça düşük. Ancak yine de şirketten gelecek resmi açıklamayı beklemek daha doğru olacaktır.

Editörün Yorumu

Huawei Enjoy 90 Pro Max modelinin tam anlamıyla bir fiyat/performans ürünü olduğunu düşünüyorum. Özellikle 8500 mAh bayaryası, 120Hz ekranı ve 512 GB'a kadar çıkabilen depolama kapasitesiyle akıllı telefonlara çok fazla para harcamak istemeyenler için ideal bir seçenek olacak gibi görünüyor.