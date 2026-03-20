108 MP Kameralı Huawei Enjoy 90 Pro Max'in Bataryası Belli Oldu!

Huawei'nin yaklaşan telefonu Enjoy 90 Pro Max, 23 Mart'ta kullanıcıların beğenisine sunulacak. Modelle ilgili bugüne dek ortaya çıkan raporların ortak noktası QHD+ çözünürlüklü bir ekrana, orta segmente hitap eden bir işlemciye ve 108 megapiksel kameraya sahip olacağı yönünde. Son gelişmeler ise ürünün batarya kapasitesini gözler önüne seriyor. İşte merak edilen detaylar!

Huawei Enjoy 90 Pro Max'in Bataryası Kaç mAh Olacak?

Digital Chat Station, kısa süre önce yaklaşan Huawei Enjoy 90 Pro Max'in batarya kapasitesini sızdırdı. Buna göre telefonda 8500 mAh'lik bir batarya bulunacak. Ancak bu kapasite şirketin pazarlamasını yapacağı tipik değer olacak diyebiliriz. Akıllı telefonun nominal yani gerçek pil kapasitesi ise 8320 mAh seviyelerinde kalacak.

Kaynak şu an için ürünün bataryasının desteklediği şarj hızıyla ilgili herhangi bir bilgi paylaşmadı. Ancak geçmiş raporlara göre ürünün pili 40W hızlarında şarj olacak. Bu da sektördeki diğer modellerle karşılaştırdığımızda bir nebze olsun geride kalıyor diyebiliriz.

Örneğin geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen OnePlus Nord 5 modelinde 80W hızlı şarjı destekleyen 6800 mAh kapasiteli bir batarya yer alıyordu. Bunun yanı sıra yine 2025'te satışa sunulan OnePlus Nord CE5'te de aynı şarj hızları tercih edildi.

Huawei Enjoy 90 Pro Max'in Özellikleri Neler Olacak?

Ekran tipi : OLED LTPS düz ekran

: OLED LTPS düz ekran Ekran boyutu : 6.84 inç

: 6.84 inç Ekran çözünürlüğü : QHD+

: QHD+ Ekran yenileme hızı : 90Hz

: 90Hz Kamera : 108 megapiksel ana + 2 megapiksel yardımcı sensör

: 108 megapiksel ana + 2 megapiksel yardımcı sensör Ön Kamera : 8 megapiksel

: 8 megapiksel Batarya kapasitesi (tanıtımı yapılacak değer) : 8500 mAh

: 8500 mAh Batarya kapasitesi (gerçek değer) : 8320 mAh

: 8320 mAh Şarj özellikleri : 40W

: 40W İşlemci : Kirin 8000 veya Kirin 8020 (Kirin 8 serisi)

: Kirin 8000 veya Kirin 8020 (Kirin 8 serisi) RAM : 8 GB

: 8 GB Depolama : 128 GB / 256 GB / 512 GB

: 128 GB / 256 GB / 512 GB Renk seçenekleri: Beyaz / Altın / Camgöbeği / Siyah

Huawei Enjoy 90 Pro Max'in Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Huawei Enjoy 90 Pro Max’te 6.84 inç boyutunda, QHD+ çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunan düz bir OLED ekran yer alacak. Bu sayede kullanıcılar yeterli akıcılıkta bir ekran deneyimi elde edebilecekler. Kısaca bir karşılaştırma yaparsak, geçen yıl satışa sunulan giriş segment Redmi A5 modelinde 120Hz yenileme hızını destekleyen bir ekran tercih edilmişti. Benzer şekilde günümüzde giriş segmentindeki birçok modelde de 120Hz ekranların yaygınlaştığını görüyoruz.

Huawei Enjoy 90 Pro Max'in İşlemcisi Ne Olacak?

Şu an için cihazda hangi işlemcinin kullanılacağı net değil. Ancak daha önceki sızıntılara göre üründe Çinli markanın kendi üretimi Kirin 8 serisi bir yonga yer alacak. Burada muhtemelen Kirin 8000 veya Kirin 8020 çiplerini göreceğiz.

Kirin 8020 işlemcisi, Kirin 8000'e göre daha yetenekli. 7 nm mimariyle üretilen yonga seti; bir adet 2.29 GHz, üç adet 2.05 GHz ve dört adet 1.3 GHz çekirdeklerine ek olarak Maleoon 920 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

Firmanın daha önce bu donanımı Huawei Nova 14 Pro, Nova 14 Ultra ve Nova 15 modellerinde de kullandığını belirtelim. Yonga setinin oyun performansına gelecek olursak, PUBG Mobile, Call of Duty Mobile ve Mobile Legends gibi popüler mobil oyunlarda 60 FPS değerlerini verebildiğini görüyoruz.

Huawei Enjoy 90 Pro Max'in Kamerası Nasıl Olacak?

Huawei Enjoy 90 Pro Max'te 108 megapiksel ana ve 2 megapiksel yardımcı sensörden oluşan çift kamera kurulumu mevcut olacak. Bununla birlikte ön tarafta ise 8 megapiksellik bir selfie kamerası bizleri karşılayacak.

Huawei Enjoy 90 Pro Max Türkiye'ye Gelecek mi ve Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Huawei'den şu ana dek Enjoy 90 Pro Max'in fiyatına dair herhangi bir açıklama gelmedi. Ancak geçmiş sızıntılara göre ürünün 34.990 rupi, yani vergisiz 16.526 TL'lik bir fiyat etiketiyle raflardaki yerini alacağı söyleniyor.

Huawei ülkemizde fazlasıyla aktif bir marka. Hatta şirket ülkemizde Mate, Pura ve Nova serilerini satıyor. Bu nedenle önümüzdeki günlerde tanıtılacak Enjoy 90 Pro Max'in de ilerleyen dönemlerde Türkiye'ye gelme olasılığı söz konusu. Ancak yine de şirketten gelecek resmi açıklamayı beklemenin daha sağlıklı olacağını söyleyebiliriz.

Editörün Notu

Eğer sızdırılan fiyat bilgisi doğruysa, Huawei Enjoy 90 Pro Max kendi segmentinde önemli bir alternatif olabilir. 108 megapiksellik ana kamerası, 8500mAh kapasiteli bataryası, 8 GB RAM’i ve 512 GB dahili depolama alanıyla günlük kullanımda yeterli bir performans sunabilir.