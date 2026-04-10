iPhone 17'yi Ezdi Geçti! Huawei'nin Devasa Bataryalı Telefonu Yok Satıyor

Çinli teknoloji devi Huawei, 2 Nisan’da ana vatanında satışa sunduğu Enjoy 90 serisini adeta yok satıyor. Geçtiğimiz günlerde serinin ilk günden büyük ilgi gördüğü ortaya çıkmıştı. Bugün ise serinin hem en güçlü hem de en pahalı modeli olan Huawei Enjoy 90 Pro Max için satış rakamları gün yüzüne çıktı. 8.500 mAh bataryası ve OLED ekranıyla dikkat çeken cihaz, tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Huawei Enjoy 90 Pro Max Kaç Adet Sattı?

2026 yılının 14. haftasına ait verilere göre 250 dolar başlangıç fiyatıyla satılan Huawei Enjoy 90 Pro Max, Çin'de satışa çıktığı ilk haftada 400 binden fazla satışa ulaştı. Akıllı telefon dünyasının güvenilir kaynaklarından Digital Chat Station tarafından paylaşılan bu veriler, modelin aynı dönemde iPhone 17 serisindeki her bir modelin haftalık satışını geride bıraktığını gösteriyor.

Burada dikkat edilmesi gereken nokta ise karşılaştırmanın toplam satışlar üzerinden değil, tekil model bazında yapılması. Yani Huawei Enjoy 90 Pro Max iPhone 17 serisinin toplam satışlarını değil, seride yer alan her bir modelin haftalık satışını ayrı ayrı geçmiş durumda.

Öte yandan kaynağa göre Huawei’nin haftalık pazar payı yüzde 25,9 seviyesine yükseldi. Bu da söz konusu hafta içerisinde satılan her 4 akıllı telefondan 1’inin Huawei markalı olduğu anlamına geliyor. Bu yükselişte en büyük payın Enjoy 90 serisine ait olduğu görülüyor. Şirketin bu payı önümüzdeki haftalarda koruyup koruyamayacağını ise hep birlikte göreceğiz.

Huawei Enjoy 90 Pro Max Neden Çok İlgi Görüyor?

Modelin yüksek satış performansı sergilemesinin birçok nedeni bulunuyor. Bunlar arasında en dikkat çekeni ise 8.500 mAh kapasiteli bataryası. Bu batarya tek şarjla 48 saat telefon görüşmesi, 28 saat video izleme ve 60 saatten fazla müzik dinleme imkânı sunuyor. Bu süreler en popüler akıllı telefonlardan daha fazla. Ayrıca Çinli kullanıcıların uzun pil ömrü sunan yani şarj derdi olmayan modellere öncelik verdiğini de belirtmek gerekiyor.

Bunun yanı sıra akıllı telefon, fiyat/performans dengesiyle de öne çıkıyor. 1.699 yuan (yaklaşık 250 dolar) başlangıç fiyatına sahip olmasına rağmen 120 Hz OLED ekran, 512 GB depolama ve 16 GB RAM gibi güçlü özellikler sunuyor. Bu da cihazı aynı segmentteki rakiplerine kıyasla daha mantıklı bir seçenek haline getiriyor.

Huawei Enjoy 90 Pro Max Türkiye’ye Gelecek mi?

Huawei, Enjoy modellerini genellikle Çin’e özel tutuyor. Bu doğrultuda cihazın küresel pazarda ve Türkiye’de satışa sunulma ihtimali oldukça düşük görünüyor. Ancak şirketin zaman zaman yeniden isimlendirme yaptığını da unutmamak gerekiyor. Mesela 2022 yılında tanıtılan Huawei Enjoy 50 Pro, global pazarda Huawei Nova Y90 adıyla satışa sunulmuş ve Türkiye’de de kullanıcılarla buluşmuştu.

Editörün Yorumu

Huawei Enjoy 90 Pro Max, gerçekten de fiyat/performans odaklı bir model gibi görünüyor. Görünüşe göre Çinli kullanıcılar tarafından da bu nedenle tercih ediliyor. Pek olası görünmese de Türkiye’de satışa sunulursa yüksek satış rakamlarına ulaşması kuvvetle muhtemel. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.