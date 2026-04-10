HUAWEI'den 200 MP Kameralı Telefon Geliyor! OLED Ekran ve Dahası

HUAWEI, Pura 90 Pro isimli yeni bir akıllı telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Bir duyuru ile birlikte Pura 90 Pro'nun tanıtım tarihi belli oldu. Yüksek yenileme hızı ve yüksek batarya kapasitesi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak telefon, çok yakında tanıtılacak. Cihazda ayrıca çok güçlü bir Kirin işlemci bulunacak.

HUAWEI Pura 90 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

HUAWEI'in yeni telefonu Pura 90 Pro, 20 Nisan 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. Telefonun arka yüzeiynde üçgen şeklinde bir modül bulunacak. Köşeleri oval hâline getirilmiş modül üzerinde üç adet kamera ve bir adet LED yer alacak.

HUAWEI Pura 90 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

HUAWEI Pura 90 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Pura 80 Pro ve Pura 80 Ultra dahil olmak üzere HUAWEI'in pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Pura 90 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor.

HUAWEI Pura 90 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

HUAWEI Pura 80 Pro'nnu 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü 64 bin 999 TL'ye satılıyor. Pura 90 Pro'nun önceki modelden daha güçlü olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 69 bin TL civarında olabilir. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

HUAWEI Pura 90 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,8 inç civarı

Ekran Teknolojisi: OLED

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Telefoto Kamera: 200 MP

RAM: 16 GB

İşlemci: Kirin 9030 veya 9030 Pro

Batarya: 6.500 mAh

İşletim Sistemi: HarmonyOS 6.1

HUAWEI Pura 90 Pro'nun Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Pura 90 Pro'nun ekranı 6,8 inç civarında büyüklüğe sahip olacak. Telefon, OLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunacak. OLED ekranda siyahlar derin siyah olarak gösteriliyor. Yani karanlık sahnelerde grileşme sorunu olmuyor. Ayrıca renklerin çok canlı olduğunu belirtelim. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise çok akıcı bir ekran deneyimi elde edilecek.

Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli olan HUAWEI Pura 80 Pro'da 6,8 inç ekran boyutu, 1276 x 2848 piksel çözünürlük, OLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 3000 nit maksimum parlaklık tercih edilmişti. Buna göre yeni telefonda 3000 nit civarı bir parlaklık görebiliriz. Yüksek parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın görülebilmesini sağlıyor.

HUAWEI Pura 90 Pro'nun İşlemcisi Nasıl Olacak?

Telefonda Kirin 9030 veya 9030 Pro işlemcisi bulunacak. Bu iki işlemcinin de oldukça güçlü olduğunu belirtelim. Yani PUBG Mobile, Call of Duty: Mobile ve Mobile Legends: Bang Bang dahil olmak üzere çoğu oyun için sorunsuz bir deneyim elde ediliyor. Serinin bir önceki modeli olan Pura 90 Pro'da ise Kirin 9020 tercih edilmişti. Bu işlemci de söz konusu oyunları kasma veya donma gibi bir problem olmadan çalıştırabiliyor.

HUAWEI Pura 90 Pro'nun Kamera Özellikleri Neler Olacak?

HarmonyOS 6.1 ile birlikte gelmesi beklenen Pura 90 Pro'nun arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera bulunacak. Telefonun yüksek çözünürlüklü telefoto kamerası, fotoğraf kalitesi bozulmadan yakınlaştırma yapılabilmesine imkân tanıyacak. Diğer kameraların çözünürlüğü ise henüz belli değil.

Pura 80 Pro'da 50 megapiksel ana kamera, 48 megapiksel telefoto kamera, 40 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 13 megapiksel ön kamera tercih edilmişti. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 13 megapiksel veya üzeri çözünürlüğe sahip bir ön kamera görebiliriz.

Editörün Yorumu

HUAWEI Pura 90 Pro'nun tasarımını çok beğendim. Bence tercih edilen renk tonları, telefonun etkileyici bir görünüme kavuşmasını sağlamış. Bu arada tasarımın yanı sıra özellikler de dikkatimi çekti. OLED kullanan biri olarak bu ekranda hem dizi ve film izlemenin hem de oyun oynamanın çok keyifli olduğunu söyleyebilirim.

Bence bir telefonda yenileme hızı da oldukça önemli çünkü 120Hz veya üzeri bir yenileme hızı, akıcı bir ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Örneğin menüler arasında gezerken veya web sayfalarında kaydırma yaparken bile bu fark belirgin şekilde hissediliyor. Ayrıca yüksek batarya kapasitesinin de uzun pil ömrü elde edilmesine imkân tanıyacağını belirteyim.