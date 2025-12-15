Dersi Anında Yazıya Döken Kulaklık Tanıtıldı! Çeviri de Yapıyor

TicNote Pods tanıtıldı. Bu yeni kablosuz kulaklık, sadece müzik dinleme ve sesli görüşmeler gerçekleştirmenin çok daha ötesine geçecek çeşitli özelliklerle birlikte geliyor. Mobvoi tarafından tasarlanan yeni kulaklık, derste anlatılanları gerçek zamanlı olarak yazıya dökme de dahil olmak üzere birçok görevi gerçekleştirebiliyor.

TicNote Pods Özellikleri

TicNote Pods'un en dikkat çekici yanı tamamen bağımsız olarak çalışabilmesi. 4G ve Shadow AI sistemi sayesinde herhangi bir akıllı telefona ya da Bluetooth bağlantısına gerek kalmıyor. Cihaz, bu teknoloji ile dinlediğiniz konuşmaları, dersleri ya da toplantıları otomatik olarak kaydedebiliyor, gerçek zamanlı olarak internet üzerinden senkronize edebiliyor ve bu kayıtları yazıya dökebiliyor.

Bir cihaza bağlanma gereksiniminin bulunmaması, kullanıcıların kayıt başlatma ya da dosyaları manuel olarak yükleme gibi işlemlerle uğraşmasına gerek bırakmıyor. Böylece kulaklıklar her zaman kullanıma hazır bir şekilde kullanıcılar tarafından atılacak bir adımı bekliyor. Bu arada cihaz, iki farklı şekilde kayıt yapabiliyor.

Kulaklık takılıyken telefon görüşmeleri, Zoom ve benzeri uygulamalarda yapılan çevrim içi toplantılar, röportajlar ve hatta sınıfta işlenen dersler de dahil olmak üzere hemen hemen her türlü ortam sesini net bir şekilde kaydedebiliyor. Dahası, kulaklıkları takmadığınız zamanlarda dahi kayıt yapabiliyorsunuz.

Bu ikinci kayıt biçimi, şarj kutusu sayesinde mümkün oluyor. Yalnızca şarj etme işlevi ile sınırlı kalmayan bu şarj kutusunu masanın üzerine koyup etraftaki sesleri anında kaydetmeye başlamasını sağlayabiliyorsunuz. İster büyük bir toplantı düzenleniyor ister hiçbir ayrıntısını kaçırmak istemediğiniz bir konuşma gerçekleşiyor olsun, bu çok yönlü aracı kullanarak dilediğiniz gibi kayıtlar alabilirsiniz.

Yapay zeka destekli kulaklık, bütün ses kayıtlarını gerçek zamanlı olarak işliyor. Bir konuşmayı kaydettikten sonra neredeyse hiç gecikme olmadan size o konuşmanın yazılı hâlini ve özetlerini sunuyor. Bütün bu işlemler arka planda otomatik olarak gerçekleşiyor, sizin hiçbir müdahaleniz bulunmuyor.

Kulaklık, gerçek zamanlı olarak çeviri yapabiliyor, işinizle ilgili özetler oluşturabiliyor ve farklı sektörlere özel terimleri anlayıp tanımlayabiliyor. Ayrıca zaman içinde sizin konuşma tarzınızı ve ilgi alanlarınızı öğrenerek zamanla daha doğru ve sizi yansıtan bilgi haznesine sahip hâle geliyor.

TicNote Pods Fiyatı

TicNote Pods, 199 dolardan başlayan fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Kulaklığın Ocak 2026 itibarıyla gönderilmeye başlanması bekleniyor. Bu yeni kulaklık özellikle de gerçek zamanlı çeviri, sesi yazıya dökme ve benzeri özelliklerden yararlanmak isteyenler tarafından çok ilgi görecek gibi görünüyor.