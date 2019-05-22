Huawei - Google Savaşından Karlı Çıkan Xiaomi Oldu

Son zamanlarda tüm dünyada en çok ses getiren markalardan bir tanesi olmayı başaran Xiaomi, 2019'un ilk çeyreğine ilişkin raporları açıkladı. Verilere göre şirketin dört ay süre içerisinde 1 milyar dolar kar marjını geçtiği ifade edildi.

Umut verici Android üreticilerinden biri olan Çinli Xiaomi, kendi ülkesinde pazar kaybı yaşıyorken Avrupa ve Hint pazarında istediğini alıyor gibi gözüküyor. En büyük rakibi Huawei'nin Android'de Google Play Hizmetlerini kullanamayacak olmasıyla daha fazla kullanıcıya ulaşacağı düşünülen Xiaomi, yüzde 27 oranında büyümüş durumda.

2019 ve bundan sonraki dönemde Avrupa ile Hint pazarına çalışacağını duyuran Xiaomi, beklentileri aştığını ve 6,3 milyar dolar seviyesine ulaştıklarını açıkladı. Şirket ana vatanı Çin'de hala başarılı olmasına rağmen bu pazarda yüzde 20'lik gerileme yaşadığını da göz ardı etmedi. Aynı zamanda Çin pazarının yüzde 7 seviyesinde azaldığı da gözlemlendi.

Xiaomi gelirlerini ve pazar payını korumak için dünyadaki diğer ülkelere de yavaş ve istikrarlı bir şekilde açılmaya devam edecektir diyebiliriz. Ayrıca Huawei'nin Android kullanamayacak olmasından faydalanmak isteyen üreticinin neler yapacağını hep birlikte göreceğiz.