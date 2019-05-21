Huawei, Kendi Play Store'unu Geliştiriyor

Google tarafından Android lisansı iptal edilen Çinli teknoloji devi Huawei, Play Store’a alternatif olacak yeni bir uygulama mağazası geliştiriyor.

Geçtiğimiz hafta Donald Trump hükümeti, aralarında Huawei’nin de olduğu 70 şirketi kara listeye almıştı. ABD'nin Çin ordusu ile bağı nedeniyle 'ulusal tehdit' olarak gördüğü Huawei, ticari kısıtlamalar nedeniyle Amerikan menşeli ürünleri satın alamayacak. Aynı şekilde ABD’li şirketler de Çinli telekom devine malzeme satışı yapamayacak.

Yaptırım kararının ardından ilk hamle Google’dan geldi. Alphabet çatısı altındaki şirket, Huawei’in Android lisansını iptal ettiğini duyurdu. Google’ın kararı diğer Amerikan şirketleri arasında domino etkisine neden oldu. Sırasıyla Intel, Qualcomm ve Broadcom da Çinli üretici ile ilişkilerini kesti.

Bugün Bloomberg tarafından yayınlanan bir rapor, Huawei’in alternatif çözüm yolları üzerinde çalıştığını gösteriyor. Nisan 2018’den bu yana Huawei ve Honor marka cihazlarda bulunan App Gallery adındaki uygulama mağazası, Çinli şirketin Play Store’a gerçek bir alternatif yaratma çabası olarak nitelendirilse de, en azından şu an için Google’ın mağazası gibi bütüncül bir hizmet veremiyor.

Bloomberg ’e göre Huawei, App Gallery’si için yazılım geliştirecek uygulama üreticilerinin dünyanın en büyük akıllı telefon pazarı olan Çin’e girmelerine yardımcı olacak.

Çinli şirket, diğer tüm Android telefon üreticileri gibi Google’ın birinci taraf uygulamalarına ve uygulama platformuna ne kadar bağımlı olduğunun acı bir şekilde farkında; ancak diğer markaların aksine ABD hükümetinin ağır markajında olan Huawei, Google ile olan işbirliğini kaybetme riskine karşılık kendi önlemlerini alıyor.

Bununla birlikte, Huawei'in alternatif uygulama mağazasının geleceği tamamen Google ile ilişkisine bağlı. ABD Ticaret Bakanlığı, Huawei’e karşı uygulanan ticari kısıtlamaları 3 ay süreyle ertelemiş olsa da, Çinli şirketin yeni ürünler üretmek için Amerikan şirketlerinden parça tedariği yapması hala yasak.

19 Ağustos’ta sona erecek ertelemenin ardından ABD ve Huawei arasındaki ilişkinin nasıl bir forma bürüneceği merak konusu. Konuyla alakalı yeni gelişmeler yaşandığı takdirde sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.