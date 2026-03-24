Huawei'nin Soğutma Fanlı Telefonu Tanıtıldı! 16 GB RAM'i Var

Huawei, aktif soğutma fanı sayesinde ısınmayı minimum seviyede tutabilen yeni Mate 80 Pro Max Wind Edition modelini tanıttı. Akıllı telefon, isminden de anlaşılacağı üzere Mate 80 Pro Max’in özel bir versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. İşte Huawei Mate 80 Pro Max Wind Edition özellikleri ve fiyatı!

Huawei Mate 80 Pro Max Wind Edition Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,9 inç

Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Çözünürlüğü: 1320 x 2848 piksel

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Dokunmatik Örnekleme Hızı: 300Hz

Ekran Parlaklığı: 8.000 nite kadar

8.000 nite kadar Ekran Koruması: İkinci nesil Kunlun Glass

Ekran Koruması: İkinci nesil Kunlun Glass İşlemci: Kirin 9030 Pro

Kirin 9030 Pro Soğutma Teknolojisi: Soğutma Fanı

RAM: 16 GB

16 GB Depolama Seçenekleri: 512 GB ve 1 TB

Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 40 MP ultra geniş açılı kamera + 50 MP periskop kamera

50 MP ana kamera + 40 MP ultra geniş açılı kamera + 50 MP periskop kamera Ön Kamera: 13 MP

Batarya Kapasitesi: 6.000 mAh

6.000 mAh Kablolu Hızlı Şarj: 100W

Kablosuz Hızlı Şarj: 80W

Huawei Mate 80 Pro Max Wind Edition, tasarımı ve özellikleriyle Mate 80 Pro Max’e büyük ölçüde benzerlik gösteriyor. Ancak bu modeldeki en önemli fark aktif soğutma fanının hava sirkülasyonu sağlayabilmesi için dairesel kamera modülünün çevresine yerleştirilen iğne ucu büyüklüğündeki delikler. Şirketin açıklamasına göre bu deliklerin sayısı 1200’ü aşıyor. Ayrıca kamera çıkıntısı da standart modele kıyasla biraz daha belirgin diyebiliriz.

Huawei Mate 80 Pro Max Wind Edition Ekran Özellikleri Neler?

Huawei Mate 80 Pro Max Wind Edition'da 6,9 inç boyutlarında 1320 x 2848 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan OLED bir panel bulunuyor. İkinci nesil Kunlun Glass teknolojisiyle korunan bu ekran, yüksek yenileme hızları sayesinde akıcı bir deneyim sunabiliyor. Bununla birlikte 8.000 nite kadar parlaklık sunabildiğini belirtelim.

Huawei Mate 80 Pro Max Wind Edition İşlemcisi Nasıl?

Akıllı telefonda Kirin 9030 Pro işlemcisi mevcut. Bu yonga seti, 5 nm fabrikasyon süreciyle üretildi. Aynı zamanda bir adet 2,75 GHz, dört adet 2,27 GHz ve dört adet 1,72 GHz hızlarında çalışan toplam 9 çekirdeğe sahip. Grafik birimi tarafındaysa Maleoon 935 bulunuyor.

Halihazırda Mate 80 Pro Max ve Mate X7 gibi modellere de güç veren işlemci Genshin Impact’te 50-60 FPS, PUBG Mobile’da ise 60 FPS seviyesinde performans sunabiliyor. Kısacası, çoğu mobil oyunu bir sorun yaşatmadan akıcı bir şekilde çalıştırabildiğini görebiliyoruz.

Huawei Mate 80 Pro Max Wind Edition Kamerası Nasıl?

Bilindiği üzere Mate 80 Pro Max’te 50 megapiksel ana, 4x 50 megapiksel periskop telefoto, 6,2x 50 megapiksel periskop telefoto ve 40 megapiksel ultra geniş açı sensörlerinden oluşan dörtlü bir kamera kurulumu yer alıyordu. Ancak yeni modelde 6,2x optik zoom sunan periskop telefoto kameraya olmayacak. Cihaz standart modele kıyasla bir sensörden yoksun olacak, diğer kamera özellikleri ise aynı kalacak. Önde ise 13 megapiksel selfie kamerası bulunacak.

Huawei Mate 80 Pro Max Wind Edition Bataryası Nasıl Olacak?

Akıllı telefonda 100W kablolu ve 80W kablosuz şarj desteğine sahip 6.000 mAh kapasiteli bir batarya yer alıyor. Aynı pilin Mate 80 Pro Max'te de tercih edildiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu alanda herhangi bir değişikliğin olmadığını söylemek mümkün.

Huawei Mate 80 Pro Max Wind Edition Fiyatı Ne Kadar ve Türkiye'de Satılacak mı?

Standart olarak 16 GB RAM'le gelen Huawei Mate 80 Pro Max Wind Edition, 512 GB ve 1 TB dahili depolama seçenekleriyle geliyor. Akıllı telefonun fiyatları şu şekilde;

16 GB RAM + 512 GB depolama: 8499 yuan (vergisiz yaklaşık 54.820 TL) - (vergiler dahil edildiğinde yaklaşık 111.650 TL)

16 GB RAM + 1 TB depolama: 9499 yuan (vergisiz yaklaşık 61.270 TL) - (vergiler dahil edildiğinde yaklaşık 124.790 TL)

Huawei Mate 80 Pro Max Wind Edition'ın Türkiye'de satılıp satılmayacağına dair şu ana dek bir açıklama gelmedi. Ancak akıllı telefonun bir özel sürüm olması nedeniyle ülkemizde satışa çıkma olasılığı bir hayli düşük. Yine de gelecek resmi açıklamayı beklemek daha doğru olacaktır.

Editörün Yorumu

Huawei Mate 80 Pro Max Wind Edition, özel soğutma fanı sayesinde oyunlarda mininum ısınma gibi avatajlara sahip olacak. Ancak soğutma fanı gibi detaylar benim için öncelik değil. Şahsen Huawei bir telefon tercih edeceksem ve benzer fiyat aralıklarına çıkabileceksem ülkemizde 94.999 TL'den satılan Huawei Pura 80 Ultra modeline yönelebilirim.