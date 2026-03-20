16 GB RAM'li Telefonun Özel Sürümü Yolda! 120Hz OLED Ekranı Var

Huawei, geçen yılın sonlarına doğru tanıttığı Mate 80 Pro Max'in yeni bir sürümünü tanıttı. Özel soğutma sistemi ile birlikte gelen yeni model, görsel açıdan da orijinal sürüme göre önemli farklılıklar taşıyor. Ayrıca soğutmaya öncelik vermek için kamera tarafında da bir sadeleştirmeye gidilmiş durumda.

Huawei Mate 80 Pro Max'in Wind Sürümü Neler Sunuyor?

Huawei Mate 80 Pro Max'in Wind sürümü, isminden de anlaşılacağı üzere rüzgar kadar serin bir telefon olacak şekilde geliştirildi. Bu sürümde özel bir soğutma sistemi mevcut. İçinde yer alan fan sayesinde özellikle uzun saatlerce yüksek güç tüketen oyunları çalıştırmak mümkün hâle geliyor. Marka, bu soğutma fanı ile telefonu serin tutarak performansı korumayı amaçlıyor.

İlk bakışta standart modelden hiçbir farkı yok gibi izlenim veriyor ama kamera tarafına dikkatli bakarsanız halkanın biraz daha genişletildiğini görebilirsiniz. Huawei, bu kısmı daha çok hava girişi olması için yeniden elden geçirdi. Öte yandan soğutma sistemine yer açılması için dörtlü kamera düzeni bir kenara bırakıldı. Bu modelde sadece üçlü kamera bulunuyor.

Huawei Mate 80 Pro Max Wind Edition'ın Özellikleri Neler?

İşlemci: Kirin 9030 Pro

Kirin 9030 Pro Ekran Boyutu: 6,9 inç

6,9 inç Ekran Paneli: OLED

OLED Çözünürlük: 1320 x 2848 piksel

1320 x 2848 piksel Maksimum Parlaklık: 8.000 nit

8.000 nit Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Dokunmatik Örnekleme Hızı: 300Hz

300Hz Batarya Kapasitesi: 6.000 mAh

6.000 mAh Kablolu Hızlı Şarj: 100W

100W Kablosuz Hızlı Şarj: 80W

80W RAM: 16 GB

16 GB Depolama: 512 GB / 1 TB

Markanın Mate 80 Pro Max için duyurduğu yeni sürüm, büyük ölçüde orijinal model ile aynı özelliklere sahip olmaya devam edecek. Ekran, işlemci, batarya kapasitesi, hızlı şarj, RAM ve depolama buna dahil olacak. Elbette ki Pro Max sürümü daha önceden bilmeyenler için özellikleri hızlıca gözden geçirmekte fayda var.

Huawei Mate 80 Pro Max'in İşlemcisi Nedir?

Huawei Mate 80 Pro Max'in Wind versiyonu, Kirin 9030 Pro işlemcisinden güç alıyor. Bu işlemci sayesinde Call of Duty Mobile ve PUBG Mobile oyunları yüksek ayarlarda rahatlıkla oynayabiliyorsunuz. Öte yandan Genshin impact gibi oyunlarda da ideal performans elde edebiliyorsunuz.

Huawei Mate 80 Pro Max'in Ekran Özellikleri Neler?

6,9 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Huawei Mate 80 Pro Max, OLED ekran üzerinde 1320 x 2848 piksel çözünürlük, 8.000 nit maksimum parlaklık, 120Hz yenileme hızı ve 300Hz dokunmatik örnekleme hızı sunuyor. Yüksek parlaklık değeri sayesinde yoğun güneş ışığı altında bile net bir şekilde ekranı görebiliyorsunuz. Yüksek yenileme hızı daha akıcı ekran deneyimine sahip olmanızı sağlarken OLED ekran ise daha derin siyahlar elde etmenize olanak tanıyor.

Huawei Mate 80 Pro Max'te Kaç mAh Batarya Var?

Cihaz, 6.000 mAh batarya kapasitesi ile geliyor. Öte yandan 100W kablolu, 80W kablosuz hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Dev bataryası sayesinde uzun bir kullanım süresi elde ederken hızlı şarj desteği de telefonun şarj olması için fazla beklemenize gerek bırakmıyor.

Huawei Mate 80 Pro Max Kaç GB RAM ve Depolama Sunuyor?

Telefon, 16 GB RAM sunuyor. Depolama tarafında da 512 GB ve 1 TB seçenekleri bulunuyor. Cihazda eğer çok fazla yüksek boyuta sahip oyun ve uygulama barındırmak gibi bir amacınız yoksa 512 GB'lık seçenek de yeterli olacaktır fakat tam aksi bir durum söz konusu ise 1 TB'lık seçeneğe yönelmek daha mantıklı bir hamle olacaktır.

Huawei Mate 80 Pro Max Wind Edition Türkiye'de Satılacak mı?

Huawei Mate 80 Pro Max henüz Türkiye'de satışa sunulmadı. Dolayısıyla Wind sürümünün de şimdilik Türkiye'ye gelmeyeceğini söylemek mümkün. Bu arada Huawei, Pro modellerini genellikle Türkiye'ye getirse de Pro Max sürümü bazen belirli bir pazarla sınırlı tutulabiliyor. O yüzden Türkiye'de hiç satışa sunulmama ihtimali de bulunuyor.

Editörün Yorumu

Huawei Mate 80 Pro Max'in Wind versiyonunun yoğun işlem gücü gerektiren uygulamalar kullanan ya da oyunlar oynayan kişilere çok büyük katkısının dokunacağını düşünüyorum. Cihazın işlemcisi epey güçlü. Soğutma sistemi de bunu destekleyerek performansı korumaya yardımcı olacak. O yüzden oyuncuların mutlaka dikkate alacağı bir model olacağını söyleyebilirim.