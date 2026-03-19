Realme 144Hz Ekranlı Ucuz Telefon Tanıttı! Dev Batarya ve Dahası

Ucuz Android telefonlar arasına yeni bir model daha katıldı. Realme, P4 Lite 5G'yi tanıttı. Bununla birlikte telefonun tüm özellikleri ve fiyatı belli oldu. Cihazda MediaTek tarafından geliştirilen orta segment bir Dimesnity işlemcisi bulunuyor. Telefon ayrıca yüksek yenileme hızı ve dev batarya dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de öne çıkıyor.

Realme P4 Lite 5G'nin Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,8 inç

Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1570 piksel

Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

Ekran Dokunmatik Örnekleme Hızı: 180Hz

Ekran Teknolojisi: IPS LCD

Ekran Parlaklığı: 900 nit

İşlemci: Dimensity 6300

GPU: Mali-G57 MC2

RAM: 4 GB / 6 GB LPDDR4X

Depolama: 64 GB / 128 GB UFS 2.2

Arka Kamera: 13MP (f/2.2)

Ön Kamera: 5 MP (f/2.0)

Batarya: 7.000 mAh

7.000 mAh Kablolu Şarj: 15W

Realme P4 Lite 5G'nin Kamera Özellikleri Neler?

Telefonun arka yüzeyinde 13 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip ana kamera bulunuyor. 8,4 mm kalınlığında ve 212 gram ağırlığında olan cihazın ön yüzeyinde ise 5 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip kamera yer alıyor. Telefon 1080p ve 720p çözünürlüklerinde video kaydı yapabiliyor. Cihazda ayrıca portre, gece ve panorama dahil olmak üzere çeşitli kamera modları mevcut.

Realme P4 Lite 5G'nin İşlemcisi Nasıl?

P4 Lite 5G'de Dimensity 6300 işlemcisi bulunacak. MediaTek tarafından 6 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcide 2.4 GHz hızında çalışan iki adet çekirdek ve 2 GHz hızında çalışan altı adet çekirdek mevcut. Orta segmentte konumlanan işlemci, Call of Duty: Mobile, Subway Surfers City, PUBG Mobile ve Mobile Legends: Bang Bang dahil olmak üzere çoğu mobil oyun için yeterli bir performans sunuyor.

Dimensity 6300, orta segment telefonlarda sık sık tercih ediliyor. Örneğin bu işlemci daha önce vivo V50 Lite 5G, OPPO A6 5G, Redmi 15C 5G ve Samsung Galaxy A07 5G dahil olmak üzere çok sayıda telefonda kullanılmıştı. Serinin bir önceki modeli olan Realme P3 Lite'ta da aynı işlemcinin yer aldığını belirtelim.

Realme P4 Lite 5G'nin Ekran Özellikleri Neler?

6,8 inç ekran büyüklüğüne sahip olan telefon, IPS LCD ekran üzerinde 720 x 1570 piksel çözünürlük, 900 nit maksimum parlaklık, 180Hz dokunmatik örnekleme hızı ve 144Hz yenileme hızı sunuyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. 900 nit parlaklık, ekrana doğrudan güneş ışığı gelmediği sürece aydınlık odalarda gayet yeterlidir. Güneş ışığı doğrudan ekrana geldiğinde ise ekranı görebilmek zor olacaktır.

Karşılaştırma yapamk gerekirse Realme P3 Lite'ta 6,67 inç ekran boyutu, 720 x 1604 piksel çözünürlük, IPS LCD ekran, 120Hz yenileme hızı ve 625 nit maksimum parlaklık mevcut. Dolayısıyla yeni telefonda önceki modele kıyasla hem daha yüksek yenileme hızı hem de daha yüksek parlaklık değeri bulunuyor.

Realme P4 Lite 5G'nin Bataryası Kaç mAh?

Realme'nin yeni telefonu, 7.000 mAh batarya kapasitesine sahip. Bu dev batarya, telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağlıyor. Cihazda ayrıca 15W kablolu şarj desteği mevcut. Karşılaştırma yapmak gerekirse Realme P3 Lite'ta 6.000 mAh batarya kapasitesi ve 45W hızlı şarj teknolojisi yer alıyor.

Realme P4 Lite 5G Türkiye'de Satılacak mı?

Realme P4 Lite 5G'nin Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ile ilgili resmî bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Realme Note 60 ve Realme C75 dahil olmak üzere Realme'nin pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda P4 Lite 5G'nin de Türkiye'de satışa sunulma ihtimali bulunuyor.

Realme P4 Lite 5G'nin Fiyatı Ne Kadar?

4 GB RAM + 64 GB Depolama: 12 bin 999 rupi (6 bin 173 TL)

4 GB RAM + 128 GB Depolama: 13 bin 999 rupi (6 bin 648 TL)

6 GB RAM + 128 GB Depolama: 15 bin 999 rupi (7 bin 597 TL)

Realme P4 Lite 5G'nin 12 bin 999 rupi olan başlangıç ücreti, güncel kur ile birlikte 6 bin 173 TL'ye denk geliyor. Buna göre telefonun tahmini Türkiye fiyatı 11 bin TL civarında olabilir. Telefonun Türkiye fiyatına dair açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Realme P4 Lite 5G'nin kendi segmentinde oldukça iddialı olduğunu düşünüyorum. 144Hz yenileme hızı, akıcı bir ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Örneğin ben 60Hz yenileme hızına sahip bir telefondan 120Hz yenileme hızına sahip telefona geçtiğimde bu farkı belirgin şekilde hissetmiştim. Dimensity 6300 ise hem sosyal medya kullanma ve internette gezinme gibi aktivitelerde hem de mobil oyunlarda yeterli bir performans sunuyor.

Telefonun 7.000 mAh batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrüne sahip olduğunu söyleyebilirim. Bu sayede kullanıcılar telefonu sık sık şarj etmek zorunda kalmayacak. 15W şarj hızının bu yüksek batarya kapasitesine göre çok düşük kaldığını düşünüyorum. Bence en azından 45W veya üzeri bir şarj hızı olsa çok daha iyi olurdu.