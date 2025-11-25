Huawei 20 GB RAM'li Telefon Tanıttı! İşlemcisi Çok Güçlü
Huawei Mate 80 RS Ultimate Design'ın özellikleri ve fiyatı açıklandı. 20 GB RAM'e sahip olan telefon, çok güçlü bir işlemci ile geliyor. İşte detaylar!
- Huawei Mate 80 RS Ultimate Design gücünü Kirin 9030 Pro işlemcisinden alıyor.
- Akıllı telefonda 6.000 mAh batarya kapasitesi ve 100W hızlı şarj desteği bulunuyor.
- Mate 80 RS Ultimate Design için 11.999 yuan (71.787 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlendi.
Huawei, etkileyici tasarıma sahip yeni bir akıllı telefon tanıttı. Mate 80 RS Ultimate Design olarak isimlendirilen telefon, tasarımın yanı sıra güçlü donanımıyla da öne çıkıyor. 20 GB RAM'e sahip olan akıllı telefon yüksek çözünürlüklü OLED ekran ve dev batarya dahil olmak üzere pek çok özellik mevcut.
Huawei Mate 80 RS Ultimate Design Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,9 inç
- Ekran Teknolojisi: OLED
- Ekran Çözünürlüğü: 1320 x 2848 piksel
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- Dokunmatik Örnekleme Hızı: 300Hz
- İşletim Sistemi: HarmonyOS 6
- Ağırlık: Yaklaşık 249 gram
- Boyut: 164,4 x 79 x 8,25 mm
- İşlemci: Kirin 9030 Pro
- RAM: 20 GB
- Depolama Seçenekleri: 512 GB / 1 TB
- Batarya Kapasitesi: 6.000 mAh
- Kablolu Hızlı Şarj: 100W
- Kablosuz Hızlı Şarj: 80W
- Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 40 MP ultra geniş açılı kamera + 50 MP makro telefoto kamera + 50 MP telefoto kamera
- Ön Kamera: 13 MP
6,9 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Huawei Mate 80 RS Ultimate Design, OLED ekran üzerinde 1320 x 2848 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 300Hz dokunmatik örnekleme hızı sunuyor. Yaklaşık 249 gram ağırlığında ve 164,4 x 79 x 8,25 mm boyutlarında olan akıllı telefon HarmonyOS 6 ile birlikte geliyor.
Gücünü Kirin 9030 Pro işlemcisinden alan akıllı telefonda 20 GB RAM bulunuyor. Depolama tarafında ise 512 GB ve 1 TB olmak üzere iki farklı seçenek bulunuyor. 6.000 mAh batarya kapasitesine sahip akıllı telefon 100W kablolu hızlı şarj, 80W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekliyor.
Akıllı telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 40 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde makro telefoto kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 13 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut.
Huawei Mate 80 RS Ultimate Design Fiyatı
Huawei Mate 80 RS Ultimate Design'ın 20 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü için 11.999 yuan (71.787 TL), 20 GB RAM ve 1 TB depolama alanına sahip sürümü için 12.999 yuan (77.778 TL) fiyat etiketi belirlendi. Huawei Mate 80 Pro Max için 7.999 yuan (47.870 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti.