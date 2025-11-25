Huawei 20 GB RAM'li Telefon Tanıttı! İşlemcisi Çok Güçlü

Huawei, etkileyici tasarıma sahip yeni bir akıllı telefon tanıttı. Mate 80 RS Ultimate Design olarak isimlendirilen telefon, tasarımın yanı sıra güçlü donanımıyla da öne çıkıyor. 20 GB RAM'e sahip olan akıllı telefon yüksek çözünürlüklü OLED ekran ve dev batarya dahil olmak üzere pek çok özellik mevcut.

Huawei Mate 80 RS Ultimate Design Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,9 inç

6,9 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Çözünürlüğü: 1320 x 2848 piksel

1320 x 2848 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Dokunmatik Örnekleme Hızı: 300Hz

300Hz İşletim Sistemi: HarmonyOS 6

HarmonyOS 6 Ağırlık: Yaklaşık 249 gram

Yaklaşık 249 gram Boyut: 164,4 x 79 x 8,25 mm

164,4 x 79 x 8,25 mm İşlemci: Kirin 9030 Pro

Kirin 9030 Pro RAM: 20 GB

20 GB Depolama Seçenekleri: 512 GB / 1 TB

512 GB / 1 TB Batarya Kapasitesi: 6.000 mAh

6.000 mAh Kablolu Hızlı Şarj: 100W

100W Kablosuz Hızlı Şarj: 80W

80W Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 40 MP ultra geniş açılı kamera + 50 MP makro telefoto kamera + 50 MP telefoto kamera

50 MP ana kamera + 40 MP ultra geniş açılı kamera + 50 MP makro telefoto kamera + 50 MP telefoto kamera Ön Kamera: 13 MP

6,9 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Huawei Mate 80 RS Ultimate Design, OLED ekran üzerinde 1320 x 2848 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 300Hz dokunmatik örnekleme hızı sunuyor. Yaklaşık 249 gram ağırlığında ve 164,4 x 79 x 8,25 mm boyutlarında olan akıllı telefon HarmonyOS 6 ile birlikte geliyor.

Gücünü Kirin 9030 Pro işlemcisinden alan akıllı telefonda 20 GB RAM bulunuyor. Depolama tarafında ise 512 GB ve 1 TB olmak üzere iki farklı seçenek bulunuyor. 6.000 mAh batarya kapasitesine sahip akıllı telefon 100W kablolu hızlı şarj, 80W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekliyor.

Akıllı telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 40 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde makro telefoto kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 13 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut.

Huawei Mate 80 RS Ultimate Design Fiyatı

Huawei Mate 80 RS Ultimate Design'ın 20 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü için 11.999 yuan (71.787 TL), 20 GB RAM ve 1 TB depolama alanına sahip sürümü için 12.999 yuan (77.778 TL) fiyat etiketi belirlendi. Huawei Mate 80 Pro Max için 7.999 yuan (47.870 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti.