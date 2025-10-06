Huawei'nin Yeni Amiral Gemisi Kanlı Canlı Görüntülendi!

Huawei, merakla beklenen yeni akıllı telefon serisi Huawei Mate 80'i yakında Çin'de piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şirketten henüz resmi bir çıkış tarihi açıklaması gelmese de cihazların yakın zamanda gerekli sertifikasyon süreçlerini tamamlayıp kullanıcılarla buluşması bekleniyor.

Son olarak yeni amiral gemisi telefonların canlı görüntüleri sızdırıldı. Paylaşılan görüntüler yeni cihazların arka kamera tasarımını gözler önüne seriyor. Detaylar haberde.

Huawei Mate 80 Serisi Neler Sunacak

Sızdırılan fotoğraflar, yeni serinin bazı radikal değişiklerle birlikte geleceğini gösteriyor. En dikkat çeken yenilik yeni telefonların selefleri Huawei Mate 70'e kıyasla daha dairesel bir kamera modülüne sahip olmaları. Bu modüllerde üç farklı sensörün yer aldığı ve üçgen şeklinde dizildiği görülüyor.

Kamera adası içerisinde en üstte yer alan lensin bir periskop telefoto ünitesi olduğu tahmin edilirken, altındaki iki lensin ise ana ve ultra geniş açılı kameralar olduğu düşünülüyor. Ayrıca, kamera modülünün içerisinde iki LED flaş bulunuyor. Dairesel kamera yuvasının etrafında ise parlak bir metal halka yer alıyor.

Öte yandan kamera modülündeki ikinci flaşın ne tür bir işlev gördüğü henüz bilinmiyor. Ancak analistler, söz konusu donanımın bir renk veya ışık sensörü olabileceğini iddia ediyor. Sızdırılan diğer bir görüntüde ise Mate 80 serisinin sarı renk seçeneği dikkat çekiyor. Bu görüntülerde cihazların kamera adası dışında Mate 70 serisi ile benzer bir tasarım çizgisine sahip olduğu anlaşılıyor.

Mate 80, Mate 80 Pro, Mate 80 Pro+ ve Mate 80 RS olmak üzere dört farklı model içermesi beklenen yeni serinin, 100W'a kadar hızlı şarj desteği sunacağı, yeni Kirin işlemcilerle geleceği ve bazı modellerinde dahili soğutma fanı barındıracağı konuşuluyor.

Peki siz Huawei'nin yeni serisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni cihazlar en iyi akıllı telefon modelleri listesine isimlerini yazdırabilir mi? Yorumlarda buluşalım.