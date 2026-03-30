Herkesin Gözü Bu Telefonlarda! Sayıları Altüst Ettiler

Huawei, iki hafta önce Mate 80 serisi için özel sürümünü tanıttı. Çin'de satışa sunulan özel model, yoğun ilgi gördü. Bu başarı aynı zamanda genel olarak serinin de satışlarının artmasını sağladı. Piyasaya sürüldüğü ilk dönemde bile oldukça büyük ses getiren seri, Wind sürümü ile birlikte önemli bir dönüm noktasını geride bıraktı.

Huawei Mate 80 Serisi Ne Kadar Satıldı?

Huawei Mate 80 serisi, Mart ayının ortasında itibarıyla toplamda 4 milyon 708 bin 900 milyon adet satıldı. Bu sayıya ulaşmasından sadece bir hafta önce ise satışlar 4,5 milyon seviyesindeydi. Bu da telefonun satışlarının Wind sürümü ile büyük ivme kazandığını gösteriyor.

Huawei Mate 80 Pro Max'in Wind Sürümü Neler Sunuyor?

Kullanıcıların Huawei Mate 80 Pro Max için geliştirilen Wind sürümüne yoğun ilgi duymasının arkasında önemli sebepler bulunuyor. Bu model, özel soğutma teknolojisi ile birlikte geliyor. Isının çok daha hızlı bir şekilde dağıtılmasını sağlayan bu teknoloji etkinleştirildiğinde serinin diğer modellerine kıyasla yüzde 45 daha yüksek performans elde etmenize olanak tanıyor.

Bilindiği üzere telefon büyük ölçüde oyun oynarken ya da yüksek işlem gücü gerektiren uygulamalar kullanırken ısınıyor. Bu tür işlemlerde devreye giren soğutma sistemi, cihazın aşırı ısınmasının önüne geçerek mümkün olan en iyi deneyimi sağlıyor. Dahası, 8.000 nit maksimum parlaklık değerine ulaşabiliyor. Bu da ne kadar yoğun gün ışığı olursa olsun, günlük hayatta ekranı net bir şekilde görebileceğiniz anlamına geliyor.

Huawei Mate 80 Pro Max'in Wind Sürümü Türkiye'de Satılacak mı?

Huawei tarafından sunulan Wind sürümü, Mate 80 serisinin Pro Max modeli için geliştirildi. Söz konusu model henüz Türkiye'de satışa sunulmadı. O yüzden Wind sürümünün de şu aşamada Türkiye'ye gelmesinin mümkün olmadığı söylenebilir. Öte yandan markanın Pro modellerini genellikle Türkiye'ye getirmesine rağmen Pro Max versiyonlarının bazen sadece belirli pazarlarla sınırlı tutulabildiğini de belirtelim. Yani bu özel sürümü Türkiye'de hiçbir zaman alamayabiliriz.

Editörün Yorumu

Huawei Mate 80 serisi, oldukça güçlü bir akıllı telefon serisi olarak kullanıcıların beğenisine sunuldu. Özellikle Pro Max modeli için sunulan Wind versiyonu ile çıtanın iyice yükseldiğini düşünüyorum. Elbette ki bunların da haricinde oldukça ilgi çekici bir tasarımı olduğunu göz ardı etmemek gerek. Tüm bunları birleştirdiğimizde elde edilen bu başarı aslında çok da şaşırtıcı değil.