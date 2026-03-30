OnePlus'tan 100W Hızlı Şarja Sahip Telefon Geliyor! İşlemcisi Çok Güçlü

OnePlus'ın yeni amiral gemisi modeli Ace 6 Ultra'ya dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Ace 6 Ultra yeni bir sertifika aldı. Yakında tanıtılması beklenen telefonda MediaTek tarafından geliştirilen çok güçlü bir Dimensity işlemcisi bulunacak. Cihaz ayrıca yüksek şarj hızı dâhil birçok özelliğiyle de öne çıkacak.

OnePlus Ace 6 Ultra'nın MIIT Sertifikası Ne İşe Yarıyor?

Android 16 tabanlı OxygenOS 16 ile birlikte gelmesi beklenen OnePlus Ace 6 Ultra, PMB110 model numarası ile birlikte MIIT sertifikası aldı. Bu sertifika, akıllı telefonun telekomünikasyon standartlarına uygun olduğu anlamına geliyor. MIIT sertifikası ayrıca akıllı telefonun yakında tanıtılacağını gösteriyor.

OnePlus Ace 6 Ultra'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,8 inç

6,8 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

165Hz İşlemci: Dimensity 9500

Dimensity 9500 Batarya: 8.500 mAh

8.500 mAh Hızlı Şarj: 100W

OnePlus Ace 6 Ultra'nın İşlemcisi Nasıl Olacak?

Ace 6 Ultra'da Dimensity 9500 bulunacak. MediaTek tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci PUBG Mobile, Asphalt Legends ve Call of Duty Mobile'ı 120 FPS'te, CarX Street ve Genshin Impact'ı ise 60 FPS'te çalıştırabilyor. Yani en iyi grafikli mobil oyunlar bile sorunsuz şekilde çalışabiliyor.

İşlemcide 4.1 GHz hızında çalışan bir adet çekirdek, 3.5 GHz hızında çalışan üç adet çekirdek ve 2.7 GHz hızında çalışan dört adet çekirdek mevcut. Dimensity 9500'ün OPPO Find X9 Pro, vivo X300 Pro ve vivo X300 ve dahil olmak üzere pek çok mobil cihazda yer aldığını belirtelim. OnePlus Ace 5 Ultra'da ise dimensity 9400+ işlemcisi bulunuyor. Bu işlemcinin de söz konusu oyunları kasma veya donma gibi bir problem olmadan çalıştırabildiğini belirtelim.

OnePlus Ace 6 Ultra'nın Ekran Özellikleri Neler Olacak?

OnePlus'ın yeni telefonu, 6,8 inç ekran büüyklüğüne sahip olacak. Cihaz, OLED ekran üzerinde 165Hz yenileme hızı sunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli olan Ace 5 Ultra'da 6,83 inç ekran boyuut, 1272 x 2800 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 144Hz yenileme hızı ve 1400 nit maksimum parlaklık tercih edilmişti.

Ace 6 Ultra'nın 1400 nit parlaklığa sahip olduğu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 1400 nit veya üzeri bir parlaklık görebiliriz. Yüksek parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesine olanak tanıyor. Yüksek yenileme hızı ise akıcı bir ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor.

OnePlus Ace 6 Ultra'nın Bataryası Kaç mAh Olacak?

Ace 6 Ultra'da 8.500 mAh batarya kapasitesi bulunacak. Dev batarya sayesinde telefon uzun pil ömrü sunacak. Cihaz ayrıca 100W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu teknoloji ise telefonun kısa sürede şarj olmasını sağlarak zamandan tasarruf ettirecek. Ace 5 Ultra'da ise 6.700 mAh batarya kapasitesi ve 100W hızlı şarj desteği mevcut.

OnePlus Ace 6 Ultra Ne Zaman Tanıtılacak?

OnePlus Ace 6 Ultra'nın nisan veya mayıs ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla beraber akıllı telefonun tüm özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek şarj hızı ve güçlü işlemci dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Ace 5 Ultra, geçtiğimiz yılın mayıs ayında tanıtılmıştı.

OnePlus Ace 6 Ultra Türkiye'de Satılacak mı?

OnePlus Ace 6 Ultra'nın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de OnePlus 15 dahil olmak üzere OnePlus'ın pek çok telefonu satılıyor ancak Ace 5 Ultra satılmıyor. Dolayısıyla Ace 5 Ultra'nın Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin düşük olduğu söylenebilir. Planlarda değişiklik olursa Ace 5 Ultra, Türkiye'deki kullanıcılarla buluşabilir.

OnePlus Ace 6 Ultra'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OnePlus Ace 5 Ultra için 2 bin 499 yuan (16 bin TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Ace 6 Ultra'nın önceki modelden daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 2 bin 700 yuan (17 bin 385 TL) civarı bir fiyat ile satılabilir. Telefon eğer Türkiye'ye gelirse vergili fiyatı 35 bin TL civarında oalbilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satışa sunulabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

OnePlus'ın yeni telefonu, 8.500 mAh batarya kapasitesinde uzun pil ömrü sunacak. Çok sık şarj etmekle uğraşmayı seven birisi değilim, bu sebepten dolayı yüksek batarya kapasitesinin benim gibi kişiler için çok faydalı olacağını düşünüyorum. Bu dev batarya sayesinde powerbank'e de gerek kalmayacak.

Bu arada yüksek şarj hızı sayesinde telefonun kısa sürede şarj olabileceğini de belirteyim. Bu da şarj işlemi için uzun süre beklemek istemeyen kişiler için önemli bir avantaj sağlayacak. Ayrıca telefondaki güçlü işlemcinin ise yüksek grafik kalitesine sahip oyunları bile sorunsuz şekilde çalıştırabildiğini söyleyebilirim.