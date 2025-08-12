Huawei Mate 80 Serisi Yerli İşlemcisiyle Fark Yaratacak!

2025'in ikinci yarısına girdiğimiz şu günlerde, akıllı telefon üreticileri yeni amiral gemisi modelleri için hummalı bir hazırlık içerisinde. Son olarak, Huawei'nin merakla beklenen yeni Mate 80 serisi hakkında önemli bilgiler teknoloji gündemine düştü. Yeni seride kullanılacak olan Kirin 9030 işlemcisinin özellikleri ortaya çıktı. İşte detaylar!

Kirin 9030 Yüzde 20'lik Performans Artışıyla Geliyor

Huawei, ABD ambargolarının ardından Kirin adlı yerli işlemci serisine ağırlık vermeye başladı. Bu stratejinin bir sonucu olarak, son dönemde şirketin kendi ürettiği işlemcilerinin Snapdragon ve MediaTek yongalarıyla rekabet edebildiğine tanık oluyoruz. Son haberlere göre Huawei, yeni amiral gemisi serisi Mate 80 için Kirin 9030 adlı yeni işlemcisini geliştirmeye başladı.

Sektörel kaynaklar, bu yeni yonga setinin selefi Kirin 9020'ye kıyasla yüzde 20 daha fazla performans artışı sunacağını öne sürüyor. Daha önceki sızıntılar, Kirin 9030'un 5nm süreciyle üretileceğini öne sürse de, işlemcinin daha yenilikçi üretim süreçleriyle geliştirilebileceği de konuşuluyor. İşlemcinin ayrıca, serideki Mate 80 ve Mate 80 RS Ultimate Edition modellerine güç vermesi bekleniyor.

Huawei Mate 80 Serisi Hangi Özelliklerle Gelecek?

Yeni Mate 80 serisinin diğer özellikleri hakkında henüz ayrıntılı bilgiler ortaya çıkmadı. Ancak, cihazların suya dayanıklılıktan ödün vermeden mini bir soğutma fanı ile geleceği iddia ediliyor.

Aynı zamanda, serinin üst düzey modellerinden Mate 80 RS'in çift katmanlı OLED ekrana ve titanyum çerçeveye sahip olması bekleniyor. Tüm bunlarla birlikte SmartSens sensörü başta olmak üzere serideki tüm modellerin selefleri Huawei Mate 70'e kıyasla yeni kamera özellikleriyle gelmesi de muhtemel.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?