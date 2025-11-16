Huawei'den 2'si 1 Arada Tablet Geliyor: Bilgisayarlardan Daha Güçlü!

Çinli teknoloji devi Huawei'de gözler yeni amiral gemisi Mate 80 serisine çevrilmişken, bu heyecan verici telefonlara çok daha fazlasının eşlik edeceği ortaya çıktı. İddialara göre şirket, bu ay Çin'de düzenleyeceği lansmanda Mate 80 serisinin yanı sıra yeni Mate X7 katlanabilir telefonunu ve MatePad Edge isimli yeni amiral gemisi tabletini de resmen tanıtacak.

Kısa bir süre önce ortaya çıkan bilgiler bu yeni akıllı tabletin pek çok özelliğini ortaya çıkardı. Aktarılanlara göre MatePad Edge, sunduğu performans ve ergonomik yapıyla dizüstü bilgisayarlar ve tabletler arasında konumlanacak ve kullanıcılara tam anlamıyla 2'si 1 arada hibrit bir cihaz deneyimi yaşatacak. İşte detaylar!

Huawei MatePad Edge'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Yeni MatePad Edge'in en dikkat çekici özelliklerinden biri 14.2 inç büyüklüğündeki OLED ekranı olacak. Gücünü Kirin 9 serisi bir işlemciden alan cihaz HarmonyOS işletim sistemiyle çalışacak. Kullanıcılar için klavye ve stylus kalem desteği de verilecek. Yeni tablet Ay Işığı Gümüşü ve Uzay Grisi olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle raflardaki yerini alacak.

Bununla birlikte yaklaşan cihaz, performans özellikleri açısından bir dizüstü bilgisayardan neredeyse farksız olacak. Öyle ki MatePad Edge'in giriş seviyesinde bile 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanı sunacağı söyleniyor. Dahası en üst versiyonun ise 24 GB RAM ve 1 TB depolama alanı ile geleceği konuşuluyor.

Tüm bu detaylar Huawei'nin, yeni MatePad Edge tabletiyle geçmişteki MateBook E serisini tekrar canlandırmayı amaçladığını gösteriyor. Zira MateBook E modelleri, güçlü özelliklerini kompakt tasarımla birleştirerek hem tablet hem de dizüstü bilgisayar olarak kullanılabilen cihazlar olarak öne çıkıyordu.

Huawei MatePad Edge Ne Zaman Çıkacak?

Paylaşılan bilgilere göre yeni MatePad Edge, Huawei'nin 25 Kasım tarihinde düzenleyeceği büyük bir lansman etkinliğinde resmen tanıtılacak. Bu cihazla birlikte markanın yeni amiral gemisi serisi Huawei Mate 80 ve yeni katlanabilir telefonu Mate X7 de ilk kez bu etkinlikte sergilenecek.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.