OnePlus'ın Bütçe Dostu Telefonu Yolda! 7000 mAh Bataryaya Sahip

OnePlus'ın yeni telefonu Nord CE 6 Lite'a dair önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Daha önce tanıtım tarihi duyurulan Nord CE 6 Lite'ın bu kez batarya kapasitesi ve şarj hızı belli oldu. Cihaz, uzun pil ömrünün yanı sıra yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de dikkatleri üzerinde toplayacak.

OnePlus Nord CE 6 Lite'ın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,72 inç

6,72 inç Ekran Teknolojisi: IPS LCD

IPS LCD Ekran Çözünürlüğü: Full HD

Full HD Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz Ekran Parlaklığı: 1000 nit

1000 nit İşlemci: Dimensity 7400 Apex

Dimensity 7400 Apex RAM: 8 GB

8 GB Batarya Kapasitesi: 7.000 mAh

7.000 mAh Hızlı Şarj: 45W

45W Arka Kamera: 50 MP ana kamera + yardımcı sensör

50 MP ana kamera + yardımcı sensör Ön Kamera: 8 MP

OnePlus Nord CE 6 Lite'ın Bataryası Kaç mAh Olacak?

Nord CE 6 Lite, 7.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Telefon yüksek kapasite sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacak. Cihaz ayrıca 45W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin önceki modeli olan Nord CE 4 Lite'ta 5.110 mAh batarya kapasitesi ve 80W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti.

OnePlus Nord CE 6 Lite'ın Ekran Özellikleri Neler Olacak?

6,72 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, IPS LCD ekrana sahip olacak. Bu arada IPS LCD hem renkleri doğal ve gerçeğe yakın gösteriyor. Bu ekran ayrıca geniş görüş açısına sahip. Cihaz ayrıca FHD+ çözünürlük, 1000 nit parlaklık ve 120Hz yenileme hızı sunacak. 1000 nit parlaklık, ekrana doğrudan güneş ışığı gelmediği sürece aydınlık odalarda ekranın rahatça görülebilmesini sağlayacak.

Yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı bir ekran deneyimi elde edilecek. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu hissedilecek. Nord CE 4 Lite'ta ise 6,67 inç ekran boyutu, 1080 x 2400 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 2100 nit maksimum parlaklık bulunuyor.

OnePlus Nord CE 6 Lite'ın İşlemcisi Nasıl Olacak?

OnePlus'ın yeni telefonunda MediaTek tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirilen Dimensity 7400 Apex işlemcisi bulunacak. Apex'in Dimensity 7400'ün özel olarak optimize edilmiş sürümü olduğunun altını çizelim. Bu sürüm ilk Nord CE 6 Lite'ta kullanılacak. Bu arada 4 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha verimli çalışıyor hem de daha yüksek hız sunuyor.

Fikir vermesi açısından Dimesnity 7400, PUBG Mobile'ı ortalama 59 FPS'te, Call of Duty: Mobile'ı ortalama 72 FPS'te, Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 89 FPS'te, Genshin Impact'i ise ortalama 30 FPS'te çalıştırıyor. Dolayısıyla Apex sürümü de donanımı zorlamayan mobil oyunları sorunsuz şekilde çalıştıracaktır.

Dimensity 7400 daha önce Infinix GT 30 5G+ ve Nubia Neo 5 GT'de de tercih edilmişti. Serinin bir diğer modeli olan Nord CE 5'te Dimensity 8350 Apex işlemcisi, Nord CE 4 Lite'ta ise Snapdragon 695 işlemcisi tercih edilmişti. Bu işlemciler de söz konusu mobil oyunları sorunsuz çalıştırabiliyor.

OnePlus Nord CE 6 Lite Ne Zaman Tanıtılacak?

Yeşil ve siyah olmak üzere ik ifarklı renk seçeneğine sahip OnePlus Nord CE 6 Lite, 7 Mayıs 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri ve fiyatı belli olacak. Yüksek şarj hızı, 8 GB RAM seçeneği ve yüksek yenileme hızı dahil olmak birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Nord CE 4 Lite, 2024 yılının haziran ayında tanıtılmıştı.

OnePlus Nord CE 6 Lite Türkiye'de Satılacak mı?

OnePlus Nord CE 6 Lite'ın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de OnePlus 11, OnePlus 15R ve OnePlus 15 dahil olmak üzere OnePlus'ın pek çok telefonu satılıyor fakat Nord CE 5 satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Nord CE 6 Lite'ın Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin düşük.

OnePlus Nord CE 6 Lite'ın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OnePlus Nord Ce 6 Lite'ın 244 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Bu da güncel kurla 10 bin 987 TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 22 bin TL olabilir. Konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadığını, bu sebepten dolayı telefonun farklı fiyat etiketiyle satışa sunulabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Bence bir telefonda işlemci ve yenileme hızı gibi özelliklerin yanı sıra batarya kapasitesi de oldukça önemli çünkü şarj işlemiyle sık sık uğraşmak telefon kullanım deneyimini olumsuz yönde etkiliyor. Nord CE 6 Lite'ın yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacağını söyleyebilirim. Böylece kullanıcıların powerbank taşımasına gerek kalmayacak.

Telefonun hem günlük kullanım hem de donanımı zorlamayan mobil oyunlar için yeterli performans sunacağını düşünüyorum. Bu arada yüksek yenileme hızının önemli bir avantaj olduğunu belirteyim. Örneğin web sayfalarında kaydırma yaparken ve hatta menüler arasında gezerken bile bu belirgin şekilde hissediliyor.