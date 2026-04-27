BYD'nin 2 Saniyenin Altında 0-100 km/sa Hıza Ulaşan Arabası Tanıtıldı

BYD her ne kadar genel kitleye hitap eden elektrikli otomobilleri ile bilinse de şirketin Denza isimli bir alt markası da mevcut ve özellikle hiper otomobillere odaklanıyor. Daha önce birçok model tasarlayan marka, şimdi de 2026 Pekin Otomobil Fuarı'nda Denza Z Convertible modelinin tanıtımını gerçekleştirdi.

BYD Denza Z Convertible'ın Tasarımı Nasıl Olacak?

Dört koltukla birlikte gelen Denza Z Convertible, üstü açılabilen bir model. Üstü açtığınızda bagaj kısmındaki özel bölmeye giriyor. Yani dışarıdan bakıldığında tavan tamamen kayboluyor. Diğer yandan ön tasarımı oldukça sade görünüyor. Kapı kolları ise içe gömülü. Büyük jantlara sahip araçta büyük rüzgarlık olmadığına da dikkat çekmek gerek.

Bu arada iç tarafta bir gösterge paneli ve bir multimedya ekranı mevcut. Fuarda sergilenen renk her ne kadar su yeşili renginde olsa da hepsinin bununla sınırlı kalmayacağını belirtmekte fayda var. Müşteriler, 12'den fazla özel renk seçeneği arasından tercih yaparak dilediğini kullanma imkânına sahip olacak.

BYD Denza Z Convertible'ın Özellikleri Neler?

BYD Denza Z Convertible'ın henüz bütün özellikleri netleşmese de en çok merak edilen sorular yanıt bulmuş durumda. Araç 1.000'in üzerinde beygir gücü üreten motorla birlikte geliyor. 0'dan 100 km/sa hıza ulaşması ise iki saniye bile almıyor. Şu an Türkiye'de 26 milyon 554 bin 746 TL'ye satılan Porsche Taycan Turbo GT'nin 1019 beygir gücüyle (760 kW) Denza Z modeline en yakıp rakip olduğunu söyleyebiliriz. Tabii, bu sadece güç açısından geçerli. Tasarım bakımından daha çok Porsche 911'i anımsatıyor.

Yeni otomobil ayrıca DiSus-M teknolojisine sahip. Bu, yolda giderken siz çukurun farkında olmasanız bile önceden tespit edip bundan etkilenmemenizi sağlar. Örneğin 10 metre ileride yolun düzgün olmadığı fark edildiğinde devreye girerek size sürüş deneyimini mahveden herhangi bir sarsıntı yaşatmıyor.

BYD Denza Z Convertible Türkiye'ye Gelecek mi?

Denza Z Convertible'ın global lansmanı, Temmuz 2026'da gerçekleştirilecek ancak bu aracın Türkiye'de satılmasını beklememek gerekiyor. Öyle ki BYD şu an Türkiye'de daha çok Seal, Atto 3 ve benzeri modellere odaklanmış durumda. Yani genel kitlenin ilgisi olan (ilgiden kasıt, satın alımlar) otomobillere yoğunluk veriyor. O yüzden bu aracın da satışa sunulması şimdilik çok düşük olasılık gibi görünüyor. Tabii, Türkiye'de tanıtım amaçlı sergilenmesi ihtimaller dahilinde.

Editörün Yorumu

Üstü açık araçlar seven birisi olarak Denza'nın yeni otomobilini oldukça beğendiğimi söylemeliyim. Ayrıca aracı ön plana çıkaran keskin hatları da bir hayli dikkatimi çekmeyi başardı. Hız konusunda da çok etkileyici görünüyor. Bütün bunlar göz önüne alındığında özellikle küresel çapta epey etkili bir model olacağını düşünüyorum. Zaten Denza da küresel pazara öncelik vererek bu yönde planları olduğunu gösteriyor.