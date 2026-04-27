Samsung'un iPhone Ultra Rakibi Katlanabilir Telefonu Yolda!

Samsung’un geniş ekranlı katlanabilir telefonu Galaxy Z Wide Fold ile ilgili kullanıcıları sevindirecek yeni bir gelişme yaşandı. İddialara göre Güney Koreli marka Galaxy Z Fold 8 için planladığı kamera değişikliğine Galaxy Z Wide Fold’da da yer verecek. İşte merak edilen detaylar!

Galaxy Z Wide Fold Küçük Bir Ön Kamera Deliğiyle Gelecek

Geçen günlerde Galaxy Z Fold 8’in selefine kıyasla daha küçük bir ön kamera deliğiyle geleceği iddia edilmişti. Görünüşe göre bu değişiklik yalnızca bu modelle sınırlı olmayacak diyebiliriz. Son raporlara göre Galaxy Z Wide Fold da benzer şekilde daha küçük bir ön kamera tasarımıyla kullanıcıların karşısına çıkacak.

Güvenilir kaynaklar tarafından sızdırılan görsele göre Galaxy Z Wide Fold’da oldukça küçük boyutlarda bir ön kamera kullanılacak. Maalesef şu an için bu kamera deliğinin tam boyutuna dair net bir bilgi paylaşılmadı.

Galaxy Z Wide Fold Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutları: Kapak ekranı: 5.4 inç İç ekran: 7.6 inç

Ekran En‑Boy Oranı : 4:3

: İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy

Pil Kapasitesi: 5000 mAh

Şarj Desteği: 45W hızlı şarj

Boyutlar (yaklaşık, çerçeve dahil): Açık halde: 161,4 x 123,9 x 4,3 mm Kapalı halde: 161,4 x 82,2 x 9,8 mm



Galaxy Z Wide Fold Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Galaxy Z Fold Wide'ın dış ekranı 5,4 inç ve dış ekranı 7,6 inç boyutlarında olacak. Bununla birlikte iç ekranı 4:3 ve dış ekranıysa 4,7:3 en boy oranıyla gelecek. Karşılaştırma yaparsak Galaxy Z Fold 7 modelinde dış ekran 6,5 inç, iç ekran ise 8 inç boyutlarındaydı.

Galaxy Z Wide Fold İşlemcisi Nasıl Olacak?

Akıllı telefonda Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinin Samsung için optimize edilmiş özel bir sürümü yer alacak. Halihazırda Galaxy S26 Ultra'ya da güç veren bu donanım Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy olarak isimlendiriliyor.

Standart Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi Xiaomi 17 Ultra ve OnePlus 15 başta olmak üzere üst seviye telefonlarda da mevcut. Bununla birlikte Fortnite gibi yüksek grafikli oyunları 80–90 FPS arasında arasında çalıştırabiliyor.

Galaxy Z Wide Fold Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

Şu ana dek Galaxy Z Fold Wide'ın tanıtım tarihiyle bir detay paylaşılmadı. Fakat şirketin uzun yıllardır katlanabilir modellerini yaz aylarında tanıttığını biliyoruz. Burada ufak bir örnek verirsek Galaxy Z Fold 7 ve Flip 7 geçtiğimiz yılın temmuz ayında kullanıcıların beğenisine sunulmuştu.

Bunlara ek olarak daha önce ortaya çıkan sızıntılar Samsung'un 22 Temmuz’da Londra’da bir Galaxy Unpacked etkinliği düzenleyeceğini ortaya koydu. Bu etkinlikte Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Flip 8 ve Galaxy Z Wide Fold'un tanıtılacağı iddia edildi. Tabii yine de şirketten gelecek resmi açıklamayı beklemek daha doğru olacaktır.

Galaxy Z Wide Fold’un doğrudan bir selefi bulunmadığı için Türkiye’de satışa sunulup sunulmayacağı konusunda şu an için kesin konuşmak zor. Ancak Samsung’un katlanabilir telefonlarını ülkemizde satışa sunduğunu biliyoruz. Bu nedenle yeni modelin de Türkiye pazarına gelme ihtimalinin olduğunu söyleyebiliriz.

Galaxy Z Wide Fold Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Hatırlanacağı üzere Galaxy Z Fold 7 Türkiye pazarına 101.999 TL başlangıç fiyat etiketiyle giriş yaptı. Galaxy Z Wide Fold'un bu modelden daha güçlü olacağını düşündüğümüzde 105.000 TL seviyesinde bir fiyata sahip olacağını söyleyebiliriz.

Editörün Yorumu

Galaxy Z Wide Fold’un Galaxy Z Fold 8’de olduğu gibi daha küçük bir kamera deliğiyle gelecek olması beni sevindirdi. Zira ben de bir katlanabilir telefon kullanıcısı olarak kapak ekrandaki selfie kamerasının büyük olmasından rahatsızlık duyuyorum.