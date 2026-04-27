9.000 mAh Bataryalı Android Telefon Geliyor! 165Hz OLED Ekranı Var

Realme, yeni bir akıllı telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Bir sızıntı ile birlikte telefonun özellikleri ortaya çıktı. Telefonun ismi henüz belli değil ancak Narzo veya P serisine ait olacağı iddia edildi. Cihazda sekiz çekirdeğe sahip orta sınıf bir işlemci bulunacak. Telefon ayrıca yüksek yenileme hızı ve yüksek batarya kapasitesi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkacak.

Yeni Realme Telefonun Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

165Hz Ekran Teknolojisi: OLED

OLED İşlemci: Snapdragon 7s Gen 4 veya Dimensity 7400

Snapdragon 7s Gen 4 veya Dimensity 7400 Ana Kamera: 50 MP

50 MP Batarya: 9.000 mAh civarında

9.000 mAh civarında Suya ve Toza Dayanıklılık: IP69 sertifikası

Yeni Realme Telefonun Ekran Özellikeri Neler Olacak?

Realme'nin yeni telefonu, OLED ekran üzerinde 165Hz yenileme hızı sunacak. Bu arada OLED ekranda siyahların derin siyah olduğunu, yani karanlık sahnelerde bile grileşme probleminni olmadığını belirtelim. Bu ekran ayrıca çok canlı renklere sahip. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise çok akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor.

Realme P4'te 6,77 inç ekran boyutu, 1080 x 2392 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 144Hz yenileme hızı ve 4500 nit maksimum parlaklık tercih edilmişti. Realme Narzo 90'da ise 6,57 inç ekran boyutu, 1080 x 2372 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 4000 nit maksimum parlaklık mevcut. Bu arada yüksek parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor.

Yeni Realme Telefonun İşlemcisi Nasıl Olacak?

Telefon gücünü Snapdragon 7s Gen 4 veya Dimensity 7400 işlemcisinden alacak. Snapdragon 7s Gen 4 işlemcisi, Genshin Impact'i ise 30 FPS ile 40 FPS arasında, Mobile Legends: Bang Bang, Call of Duty Mobile, PUBG Mobile'ı ortalama 60 FPS'te çalıştırabiliyor. Bu işlemci daha önce POCO M8 Pro, Redmi Note 15 Pro+ ve Nothing Phone (4a) dahil olmak üzere pek çok telefonda da tercih edilmişti.

Dimesnity 7400, PUBG Mobile'ı ortalama 59 FPS'te, Call of Duty: Mobile'ı ortalama 72 FPS'te, Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 89 FPS'te, Genshin Impact'i ise ortalama 30 FPS'te çalıştırıyor. Bu işlemci Infinix GT 30 5G+ ve Nubia Neo 5 GT'de de tercih edilmişti. Söz konusu işlemciler, 4 nm üretim süreciyle geliştirildi. 4 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha verimli çalışıyor hem de daha yüksek hız sunuyor.

Yeni Realme Telefonun Bataryası Kaç mAh Olacak?

Realme'nin yeni telefonu, 9.000 mAh civarında batarya kapasitesine sahip olacak. Cihaz bu yüksek batarya kapasitesi sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacak. Realme P4'te 7.000 mAh batarya kapasitesi ve 80W hızlı şarj teknolojisi mevcut. Narzo 90'da ise 7.000 mAh batarya kapasitesi ve 60W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti.

Yeni Realme Telefonun Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun arka yüzeyinde fotoğraf çekmek, video kaydetmek ve belge taramak gibi aktiviteler için 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera bulunacak. P4'te 50 megapiksel ana kamera, 8 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 16 megapiksel ön kamera yer alıyor. Narzo 90'da 50 megapiksel ana kamera, yardımcı lens ve 50 megapiksel ön kamera tercih edilmişti.

Realme'nin Yeni Telefonu Ne Zaman Tanıtılacak?

Yeni Realme telefonun mayıs veya haziran ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Narzo 90 geçtiğimiz yılın aralık ayında, P4 ise geçtiğimiz yılın ağustos ayında tanıtılmıştı.

Realme'nin Yeni Telefonu Türkiye'de Satılacak mı?

Yeni Realme telefonun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Realme C61, Realme C75 ve Realme C63 dahil olmak üzere Realme'nin pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonun da Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor.

Yeni Realme Telefonun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Yeni Realme telefonun 25 bin rupi civarında bir fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi. Bu da güncel kur ile birlikte 11 bin 949 TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 24 bin TL civarında olabilir. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Yeni Realme telefonun batarya kapasitesinden yenileme hızına kadar birçok bakımdan oldukça iddialı bir model olacağını düşünüyorum. Telefonun yüksek batarya kapasitesi sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını söyleyebilirim. Böylece cihazı gün içinde sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak. Bu, özellikle seyahatlerde önemli bir avantaj sağlayacak.

OLED kullanan biri olarak bu ekranda oyun oynamanın ve film izlemenin çok keyifli olduğunu belirteyim. Bunun sebebi ise bu ekranda karanlık sahnelerde grileşme sorununun olmaması. OLED ayrıca çok canlı renklere sahip. Cihaz ayrıca yüksek yenileme hızı sayesinde çok akıcı ekran deneyimi sunacağını söyleyebilirim. Örneğin ben 60Hz yenileme hızına sahip telefondan 120Hz yenileme hızına sahip telefona geçtiğimde aradaki farkı net şekilde hissetmiştim.