OLED Ekranlı Üçe Katlanabilir Telefon Geliyor! Özellikleri Sızdırıldı

Huawei, Mate XT 2 isimli üçe katlanabilen telefon üzerinde çalışıyor. Bir sızıntı ile beraber Mate XT 2'nin batarya kapasitesi ve işlemcisi açıklığa kavuştu. Cihazda çok güçlü bir Kirin işlemcisi bulunacak. Bu işlemci sayesinde mobil oyunlar sorunsuz oynanabilecek. Telefon ayrıca uzun pil ömrü sunacak.

Huawei Mate XT 2'nin Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Çözünürlüğü: 10 inç civarı

10 inç civarı Ekran Teknolojisi: OLED

OLED İşlemci: Kirin 9050 Pro

Kirin 9050 Pro Batarya: 6.000 mAh üzeri

Huawei Mate XT 2'nin İşlemcisi Nasıl Olacak?

Huawei Mate XT 2 gücünü Kirin 9050 Pro işlemcisinden alacak. Bu işlemci henüz tanıtılmadı ancak yüksek performans sunacak. Güçlü işlemci sayesinde PUBG Mobile, Call of Duty: Mobile, Mobile Legends: Bang Bang ve Genshin Impact dahil olmak üzere mobil oyunlar sorunsuz şekilde oynanabilecek.

Mate XTs Ultimate'te Kirin 9020 işlemcisi tercih edilmişti. Bu işlemcinin 2.3 GHz ve 2.18 GHz hızında çalışan çekirdekleri, oyun oynamak gibi aktivitelerde, 1.55 GHz hızında çalışan çekirdekleri ise video izleme ve internette gezinmek gibi aktivitelerde devreye giriyor. Bu işlemcinin de söz konusu mobil oyunları kasma veya donma gibi bir problem olmadan çalıştırabildiğini belirtelim.

Huawei Mate XT 2'nin Bataryası Kaç mAh Olacak?

Üçe katlanabilir telefon, 6.000 mAh üzeri bir batarya kapasitesi bulunacak. Bu kapasite sayesinde telefon uzun pil ömrü sunacak. Şarj hızına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadığını belirtelim. Karşılaştırma yapmak gerekirse Mate XTs Ultimate'te 5.600 mAh batarya kapasitesi ve 66W hızlı şarj teknolojisi mevcut. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 66W veya üzeri bir şarj hızı görebiliriz.

Huawei Mate XT 2'nin Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Mate XT 2'nin ekranı 10 inç civarında bir büyüklüğe sahip olacak. Üçe katlanabilen telefon ayrıca OLED ekran ile birlikte gelecek. OLED, siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Yani karanlık sahnelerde grileşme problemi olmuyor. Bu ekranda ayrıca renklerin çok canlı olduğunu belirtelim. XTs Ultimate'te ise 10,2 inç ekran boyutu, 2232 x 3184 piksel çözünürlük ve OLED ekran tercih edilmişti.

Huawei Mate XT 2 Ne Zaman Tanıtılacak?

Huawei Mate XT 2'nin 2026 yılının ekim ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte üçe katlanabilen telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Mate XTs Ultimate'te Yüksek şarj hızı, 16 GB RAM seçeneği ve güçlü işlemci dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Mate Xts Ultimate, 2025 yılının eylül ayında tanıtılmıştı.

Huawei Mate XT 2 Türkiye'de Satılacak mı?

Huawei Mate XT 2'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Pura 80 Pro ve Pura 80 Ultra dahil olmak üzere HUAWEI'in pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Mate XT 2'nin Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor.

Huawei Mate XT 2'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Huawei Mate XTs Ultimate için 17.999 yuan (118.655 TL) fiyat etiketi belirlenmişti. Yeni telefonun Mate XTs Ultimate'ten daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda Mate XT 2, 19.500 yuan (128.550 TL) etiketiyle satılabilir. Buna göre telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 260 bin TL civarında olabilir. Türkiye'de yerel fiyatlandırma yapılabileceğini belirtelim. Aryıca konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadı ve bu nedenle telefon farklı fiyat ile satışa sunulabilir.

Editörün Yorumu

Üçe katlanabilen telefonların günlük kullanımda büyük bir kolaylık sağladığını düşünüyorum. Cebimize sığabilen bir cihaz, standart bir telefondan anında tablet büyüklüğünde bir ekrana dönüşebiliyor. Dolayısıyla tablet taşımaya gerek kalmıyor. Bu büyük ekran, OLED teknolojisiyle birlikte hem dizi ve film izlemeyi hem de oyun oynamayı çok keyifli hâle getiriyor.

Bu arada telefonun güçlü işlemci sayesinde kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile sorunsuz şekilde çalıştırabileceğini söyleyebilirim. Mate XT 2'nin ayrıca uzun pil ömrü sunacağını düşünüyorum. Böylece telefonu sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak. Bu, özellikle seyahatlerde önemli bir avantaj sağlayacak.