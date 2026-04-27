OnePlus'tan Dev Bataryalı Telefon Geliyor! İşlemcisi Çok Güçlü

OnePlus 16'ya dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda telefonun işlemcisi ortaya çıktı. Cihazda Qualcomm tarafından geliştirilen çok güçlü bir Snapdragon işlemcisi bulunacak. Böylece kaliteli grafiklere sahip mobil oyunlar bile sorunsuz şekilde oynanabilecek. Telefona yrıca yüksek batarya kapasiteis sayesinde uzun pil ömrü de sunacak.

OnePlus 16'nın Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,78 inç

6,78 inç Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Yenileme Hızı: 240Hz

240Hz Ekran Teknolojisi: OLED

OLED İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro

Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro Ana Kamera: 50 MP

50 MP Periskop Telefoto Kamera: 200 MP

200 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

50 MP Batarya Kapasitesi: 9.000 mAh civarı

9.000 mAh civarı Parmak izi Sensörü: Var

OnePlus 16'nın İşlemcisi Nasıl Olacak?

OnePlus'ın yeni telefonu gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro işlemcisinden alacak. Bu işlemci, 2 nm üretim süreciyle geliştirilecek. Bu arada 2 nm işlemciler, 3 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha verimli çalışıyor hem de daha yüksek performans sunuyor. işlemcilerde yüksek verimlilik, pil ömrüne olumlu bir katkı sağlıyor.

OnePlus 15'te Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi tercih edilmişti. Fikri vermesi açsıından bu işlemci, Wuthering Waves ve Genshin Impact'i 60 FPS'te, PUBG Mobile ve Mobile Legends: Bang Bang'i ise 120 FPS'te çalıştırabiliyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda en iyi grafikli mobil oyunlar bile kasma veya donma gibi bir problem olmadan oynanabilecek.

OnePlus 16'nın Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun ekranı 6,78 inç büyüklüğünde olacak. Cihaz, OLED ekran üzerinde 240Hz yenileme hızı ve 1.5K çözünürlük sunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse OnePlus 15'te 6,78 inç ekran boyutu, 1272 x 2772 piksel çözünürlük, 165Hz yenileme hızı, AMOLED ekran ve 1800 nit maksimum parlaklık tercih edilmişti.

OnePlus 15'in ekran parlaklığı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 1800 nit civarı bir parlaklık görebiliriz. Yüksek parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. Bu arada OLED ekranda siyahların derin siyah olduğunu, yani karanlık sahnelerde bile grileşme probleminni olmadığını belirtelim. Bu ekran ayrıca çok canlı renklere sahip. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise çok akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor.

OnePlus 16'nın Bataryası Kaç mAh Olacak?

OnePlus 16'da 9.000 mAh civarında bir batarya kapasitesi bulunacak. Bu kapasite, yoğun kullanımda bile telefonun uzun piil ömrü sunmasını sağlayacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli OnePlus 15'te 7.300 mAh batarya kaapsitesi ve 120W hızlı şarj desteği mevcut. Buna göre yeni telefonda 120W civarında bir şarj hızı yer alabilir.

OnePlus 16'nın Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 200 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera yer alacak. Bu arada periskop telefoto kamera, görüntü kalitesini bozmadan yakınlaştırma yapılabilmesini sağlıyor. Ultra geniş açılı kamera ise manzara çekimlerinde geniş alanları tek kareye sığdırıyor

Serinin bir önceki modelinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 32 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera bulunacak. Bu göz önünde bulundurulduğunda OnePlus 16'da 32 megapiksel civarında bir çözünürlük görebiliriz.

OnePlus 16 Ne Zaman Tanıtılacak?

OnePlus 16'nın 2026 yılının ekim ayında Çin'de tanıtılacağı iddia edildi. Global lansmanın ise 2026 yılının kasım ayında yapılacağı öne sürüldü. Güçlü işlemci ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan OnePlus 15, 2025 yılının ekim ayında tanıtılmıştı.

OnePlus 16 Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de OnePlus 15R ve OnePlus 15 dahil olmak üzere OnePlus'ın pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda OnePlus 16'nın da Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor. Konuı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığının altını çizelim.

OnePlus 16'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OnePlus 15 şu anda 75 bin TL civarında fiyat etiketiyle satılıyor. OnePlus 16'nın önceki modelden daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 80 bin TL üzeri bir fiyat etiketiyle satışa sunulabilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Mobil cihazda oyun oynamayı seven biri olarak OnePlus 16'nın işlemcisi dikkatimi çekti. Telefonun çok güçlü işlemci sayesinde Genshin Impact gibi yoğun efektlere ve çok kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile kasma, donma veya takılma gibi bir sorun olmadan çalıştırabileceğini söyleyebilirim.

Bence bir telefonda işlemcinin yanı sıra batarya kapasitesi de oldukça önemli çünkü şarj işlemiyle sık sık uğraşmak deneyimi olumsuz etkiliyor. OnePlus 16'nın yüksek batarya kapasitesi sayesinde yoğun kullanımda bile çok uzun bir pil ömrü sunacağını belirteyim. Böylece powerbank taşımaya gerek kalmayacak.