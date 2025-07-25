Huawei'nin "Bunu Nasıl Yapmışlar?" Diyeceğiniz Yeni Telefonu Ortaya Çıktı!

Katlanabilir akıllı telefon pazarında Samsung, Oppo ve Xiaomi gibi markalar yeni modellerini tanıtırken, bir yandan da ilk üç katlanabilir akıllı telefonlarını piyasaya sürmek için hazırlanıyorlar. Bu alanda elini çabuk tutan Huawei ise, geçtiğimiz yıl tanıttığı Mate XT isimli modelinin halefi için kolları sıvamış durumda.

Gelen son bilgiler, yaklaşan yeni üçe katlanabilir ekranlı telefon ile ilgili bazı önemli detayları gün yüzüne çıkardı. İşte Huawei Mate XT 2'nin bazı özellikleri ve renk seçenekleri...

Huawei Mate XT 2'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Sektörel kaynaklardan aktarılanlara göre Huawei, yeni Mate XT 2'yi birden fazla renk seçeneğiyle piyasaya sürmeyi planlıyor. Hatırlatmak gerekirse, cihazın selefi Huawei Mate XT, Kırmızı ve Koyu Siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle satışa sunulmuştu. Yeni modelin ise Mistis Siyahı, Uğurlu Kırmızı, Koyu Mor ve Parlak Beyaz olmak üzere dört farklı renk seçeneğiyle raflardaki yerini alacağı söyleniyor.

Renk seçeneklerinin yanı sıra Mate XT 2'nin bazı teknik detayları da ortaya çıktı. GRL-AL20 model numarasıyla bazı sertifikasyon platformlarında görüntülenen yeni cihaz 5G bağlantı desteğine sahip olacak. Üçe katlanabilir ekranını UFG teknolojisiyle koruyacağı belirtilen yeni telefon, büyük ihtimalle tıpkı Huawei Pura 80 gibi Kirin 9020 işlemcisinden güç alacak.

İddialara göre Huawei Mate XT 2, selefi ile aynı en-boy oranına sahip olacak. Bunun yanı sıra katlanabilir ekranın açıldığında 10.2 inçlik boyuta ulaşacağı da söyleniyor.

Huawei Mate XT 2 Ne Zaman Tanıtılacak?

Henüz doğrulanmamış bilgilere göre Huawei, yeni Mate XT 2'yi 2025'in eylül ayında resmen tanıtacak. Cihazın ilk olarak Çin pazarında satışa sunulması, birkaç ay sonra ise küresel pazarda piyasaya sürülmesi muhtemel. Gelişmeler için takipte kalın!

Peki siz yeni Huawei Mate XT 2 hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...