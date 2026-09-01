310Hz Yenileme Hızına Sahip Monitör Tanıtıldı! Düşük Tepki Süresi Sunuyor

Skyworth, yeni oyuncu monitörü G24 GT3'ü tanıttı. 23,8 inç IPS ekranla birlikte gelen model, yüksek yenileme hızı sayesinde özellikle rekabetçi oyunlarda önemli avantaj sunuyor. HDR 400 desteğine sahip olan monitörün eğim ayarı yapılabiliyor. Sağa ve sola döndürülebilen stand ile gelen model, 1 ms tepki süresi ile öne çıkıyor.

Skyworth G24 GT3'ün Özellikleri Neler?

Ekran: 23,8 inç IPS

23,8 inç IPS Çözünürlük: 1920 x 1080 (Full HD)

1920 x 1080 (Full HD) En-boy oranı: 16:9

16:9 Tepki süresi: 1 ms

1 ms Statik kontrast: 1000:1

1000:1 Çerçeve: Üç kenarı ince çerçeveli tasarım

Üç kenarı ince çerçeveli tasarım Yenileme hızı: 310Hz

310Hz HDR: HDR 400

HDR 400 Parlaklık: 550 nit maksimum

550 nit maksimum Renk gamı: %93 DCI-P3

%93 DCI-P3 Eğim ayarı: Var

Var Sağa ve sola döndürme: Var

Var VESA desteği: 75 x 75 mm

75 x 75 mm Görüntü girişleri: HDMI, DisplayPort

HDMI, DisplayPort Ses çıkışı: 3,5 mm

3,5 mm Ortam ışığı sensörü: Var

Skyworth G24 GT3'ün Yenileme Hızı Nasıl Performans Sunar?

Skyworth G24 GT3, 310Hz yenileme hızı sunuyor. Çoğu kişi için oldukça etkileyici bir değer olduğu söylenebilir. 60Hz günlük kullanım için yeterliyken Valorant ve Counter-Strike 2 gibi FPS oyunları söz konusu olduğunda avantaj elde etmek için 240Hz yenileme hızı bile oldukça iyi bir deneyim elde etmek mümkün oluyor. Bu monitörün sunduğu 310Hz yenileme hızı ise üst düzey seviyede sayılır.

Skyworth G24 GT3'ün Renk Gamı Yeterli mi?

Renk gamı, monitörün gösterebildiği renk aralığını ifade ediyor. Kırmızı, yeşil ve mavi renklerin ne kadar çok tonunu gösterebilirse görüntüler de o kadar canlı hissettiriyor. Oyun oynarken, film ve dizi izlerken, fotoğraf ya da video düzenlerken çok önemli. Bu monitöre baktığımızda ise yüzde 93 DCI-P3 değerini görüyoruz. Fiyatına göre oldukça iyi bir değer olduğunu söylemek mümkün.

Skyworth G24 GT3'ün Parlaklık Değeri Uygun mu?

Parlaklık değeri, özellikle güneş alan odalar açısından kritik önem taşıyor. Ne kadar yüksek olursa aydınlık odada o kadar net görüntü elde edilebiliyor. Bu monitör ise 550 nit maksimum parlaklık sunuyor. Güneş ışığının eksik olmadığı odalar açısından epey iyi bir deneyim sunacağını söylemek mümkün. Parlaklık açısından endişelenmeye gerek bırakmayacaktır.

Skyworth G24 GT3'ün Fiyatı Ne Kadar?

Skyworth G24 GT3 için 599 yuan fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kurla 4 bin 306 TL'ye denk geliyor. Türkiye'de satışa sunulması hâlinde vergilerle beraber nihai fiyatı 8 bin TL civarında olabilir. Konuya dair açıklamada bulunulmadığını, monitörün farklı fiyat etiketiyle satılabileceğini not düşelim.

Skyworth G24 GT3 Türkiye'de Satılacak mı?

Skyworth şu anda Türkiye pazarına odaklanan bir marka değil. Türkiye'de resmî distribütörü bulunmuyor. O yüzden bu yeni monitörün de doğrudan marka tarafından Türkiye'ye getirilmesi pek olası görünmüyor. Yine de uygun maliyetli olduğu için ithalatçı garantili olarak getirilme ihtimali olduğu söylenebilir.

Editörün Yorumu

Skyworth G24 GT3'ün özellikle Counter-Strike 2 gibi rekabetçi oyunlar oynayanların dikkatini çekecek model olduğunu düşünüyorum. 310Hz yenileme hızı, 1 ms tepki süresi ve diğer tüm özellikleri sayesinde oyunlarda ciddi avantaj sunacağı söylenebilir. Özellikle düşük yenileme hızına sahip bir monitörden geçiş yapacak olanların ciddi fark görmesini sağlayabilir.