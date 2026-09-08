Ekran Gizleme Özelliğine Sahip Üçe Katlanabilen Telefon Tanıtıldı

Huawei, Mate XT 2 Ultimate Design isimli üçe katlanabilen yeni bir telefon tanıttı. Etkileyici bir tasarıma sahip olan telefonda çok güçlü bir Kirin işlemcisi bulunuyor. Telefonda ayrıca ekran gizleme özelliği mevcut. Bu özellik, telefona yandan bakılırken ekrandaki içeriğin görünmesini engelliyor. Yani bu özellik etkinken ekranı yalnızca karşıdaki kişi görebiliyor.

Huawei Mate XT 2 Ultimate Design'ın Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 10.2 inç

10.2 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Çözünürlüğü: 3K

3K Ekran Yenileme Hızı: 90Hz

90Hz İkinci Ekran Boyutu: 6.5 inç

6.5 inç İkinci Ekran Teknolojisi: OLED

OLED İkinci Ekran Çözünürlüğü: Full HD+

Full HD+ İkinci Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İkinci Ekran Parlaklığı: 6.500 nit

6.500 nit İşlemci: Kirin 9050 Pro

Kirin 9050 Pro RAM: 16 GB'a kadar

16 GB'a kadar Depolama: 2 TB'a kadar

2 TB'a kadar Ana Kamera: 50 MP

50 MP Periskop Telefoto Kamera: 50 MP (3.5x optik yakınlaştırma)

50 MP (3.5x optik yakınlaştırma) Ultra Geniş Açılı Kamera: 40 MP

40 MP Ön Kamera: 8 MP (Hem iç ekranda hem kapak ekranında)

8 MP (Hem iç ekranda hem kapak ekranında) Batarya: 5.600 mAh

5.600 mAh Hızlı Şarj: 66W kablolu, 50W kablosuz

66W kablolu, 50W kablosuz Suya ve Toza Dayanıklılık: IP58 ve IP59 sertifikaları

IP58 ve IP59 sertifikaları İşletim Sistemi: HarmonyOS 7

HarmonyOS 7 Ağırlık: 299 gram

Huawei Mate XT 2 Ultimate Design'ın Ekran Özellikleri Neler?

10,2 inç ekran büyüklüğüne sahip Huawei Mate XT 2 Ultimate Design, OLED ekran üzerinde 3K çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunuyor. 6,5 inç büyüklüğünde olan ikinci ekran, OLED ekran üzerinde Full HD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 6.500 nit parlaklık sunuyor. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın sorunsuz görülebilmesini sağlıyor.

Yüksek yenileme hızı ise akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken ve sosyal medya uygulamalarında kaydırma yaparken bile bu hissediliyor. OLED ekran siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Böylece karanlık sahnelerde grileşme sorunu olmuyor. Bu ekran ayrıca çok canlı renklere sahip.

Huawei Mate XT 2 Ultimate Design'ın İşlemcisi Nasıl?

Üçe katlanabilen telefon gücünü Kirin 9050 Pro işlemcisinden alıyor. Bu güçlü işlemci sayesinde kaliteli grafiklere ve yoğun efektlere sahip Genshin Impact'ten en popüler battle royale oyunlarından biri olan PUBG Mobile'a kadar çoğu mobil oyun sorunsuz oynanabiliyor. Bu arada Huawei Mate XT Ultimate'te Kirin 9010 işlemcisi tercih edilmişti. Bu işlemci de mobil oyunları sorunsuz çalıştırabiliyor.

Huawei Mate XT 2 Ultimate Design'ın Kamera Özellikleri Neler?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera ve 40 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Ultra geniş açılı kamera, geniş alanları tek kareye sığdırıyor. Bu da özellikle manzara ve mimari çekimlerinde önemli bir avantaj sağlıyor.

Periskop telefoto kamera sayesinde fotoğraf kalitesi bozulmadan yakınlaştırma yapabiliyor. Mate XT 2 Ultimate Design'da yer alan periskop telefoto kamera 3.5x optik yakınlaştırma yapabiliyor. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut. Bu arada Mate XT Ultimate'te 50 megapiksel ana kamera, 12 megapiksel periskop telefoto kamera, 12 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 8 megapiksel ön kamera yer alıyor.

Huawei Mate XT 2 Ultimate Design'ın Bataryası Kaç mAh?

HarmonyOS 7 işletim sistemi ile birlikte gelen Mate XT 2 Ultimate Design 5.600 mAh batarya kapasitesine sahip. 299 gram ağırlığında olan cihaz ayrıca 66W kablolu hızlı şarj, 50W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekliyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse Mate XT Ultimate'te de aynı batarya kapasitesi ve şarj hızı tercih edilmişti.

Huawei Mate XT 2 Ultimate Design Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Pura 80 Pro ve Pura 80 Ultra dahil olmak üzere Huawei'in pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Mate XT 2 Ultimate Design'ın Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığının altını çizelim.

Huawei Mate XT 2 Ultimate Design'ın Fiyatı Ne Kadar?

16 GB RAM ve 256 GB Depolama: 19.999 yuan (144.409 TL)

19.999 yuan (144.409 TL) 16 GB RAM ve 2 TB Depolama: 29.999 yuan (216.617 TL)

Huawei Mate XT 2 Ultimate Design'ın 19 bin 999 yuan olan başlangıç ücreti, güncel kur ile birlikte 144 bin 409 TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 290 bin TL civarında olabilir. Huawei Mate XT 2 Ultimate Design'ın Türkiye fiyatı ile ilgili herhang ibir açıklama yapılmadı.

Editörün Yorumu

Özellikleri ve tasarımı göz önünde bulundurduğumda Huawei Mate XT 2 Ultimate Design'ın en iyi katlanabilir telefonlardan biri olduğunu düşünüyorum. Telefon, üçe katlanabilen yapısı sayesinde 10,2 inç büyüklüğünde bir ekran sunuyor. Bu da film izlemeyi ve oyun oynamayı çok keyifli hâle getiriyor.

OLED kullanan biri olarak bu ekranın siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösterdiiğini ve çok canlı renklere sahip olduğunu söyleyebilirim. Bu, genel telefon kullanım deneyimini bambaşka bir boyuta taşıyor. Yüksek parlaklık sayesinde ise güneşli bir havada dışarıda bile telefon rahatça kullanılabilecek.