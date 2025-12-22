10.100 mAh Bataryalı Tablet Tanıtıldı! Prizin Yerini Unutturacak

Huawei MatePad 11.5 (2026) tanıtıldı. Bununla birlikte yeni tabletin bütün özellikleri, tasarımı ve fiyatı netlik kazandı. Cihaz, dev batarya başta olmak üzere pek çok etkileyici özellikle birlikte geliyor. Verimliliğinizi arttırmaya yardımcı olacak geniş özellik yelpazesi sayesinde ilgi odağı olacak gibi görünüyor.

Huawei MatePad 11.5 (2026) Özellikleri

Ekran : 11.5 inç IPS LCD (1600 x 2456 piksel)

: 11.5 inç IPS LCD (1600 x 2456 piksel) Ekran Özellikleri : 120Hz Yenileme Hızı, 600 nit Parlaklık

: 120Hz Yenileme Hızı, 600 nit Parlaklık İşlemci : Kirin T82B (Standart) / Kirin T82 (Soft Light)

: Kirin T82B (Standart) / Kirin T82 (Soft Light) Batarya : 10.100 mAh (14 saate kadar video oynatma)

: 10.100 mAh (14 saate kadar video oynatma) Şarj Hızı : 40W Hızlı Şarj

: 40W Hızlı Şarj Ses Sistemi : 4 Hoparlör, Çift Mikrofon

: 4 Hoparlör, Çift Mikrofon Kamera : 13 MP Arka / 8 MP Ön

: 13 MP Arka / 8 MP Ön İşletim Sistemi : HarmonyOS 5.1

: HarmonyOS 5.1 Renk Seçenekleri: Mavi, gümüş, gri ve mor

11.5 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Huawei MatePad 11.5 (2026), IPS LCD ekranda 1600 x 2456 piksel çözünürlük, 600 nit maksimum parlaklık ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde kaydırma hareketleri çok daha akıcı bir hâle geliyor.

Cihazın iki farklı sürümü mevcut. Standart sürüm, klasik parlak ekran sağlarken Soft Light versiyonu ise parlamayı yüzde 99, yansımayı yüzde 60 oranında azaltıyor. Standart sürümde Kirin T82B, Soft Light sürümünde ise Kirin T82 işlemcisi kullanılıyor. Cihaz, dört adet hoparlör ve çift mikrofona sahip.

Tablet özellikle batarya kapasitesi ile gözleri üzerinde topluyor. 10.100 mAh batarya kapasitesi sunan bu modelin 14 saate kadar video oynatma imkânı tanıdığı belirtiliyor. Bununla birlikte 40W hızlı şarj teknolojisini desteklediğini de belirtelim. Huawei MatePad 11.5'in 2025 versiyonunda da 10.100 mAh batarya olduğunu belirtelim. Ayrıca cihaz mavi, gri, gümüş ve mor olmak üzere dört farklı renk seçeneği ile geliyor.

HarmonyOS 5.1 ile birlikte gelen cihazda AI Health Learning 2 sistemi sayesinde çocuk modu, çalışma modu ve göz koruma modu arasında geçiş yapmak mümkün. Cihazın arka tarafında 13 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera mevcut. Ayrıca görüntülü görüşmeler gerçekleştirmeniz için ön tarafta 8 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera bulunuyor.

Huawei MatePad 11.5 (2026) Fiyatı

Huawei MatePad 11.5'in (2026) standart sürümünün 8 GB RAM ve 128 GB depolama sunan modeli için 1.799 yuan (10 bin 949 TL), Soft Light sürümünün 8 GB RAM ve 128 GB depolama sunan modeli için 2.099 yuan (12 bin 775 TL), Soft Light sürümünün 12 GB RAM ve 256 GB depolama sunan sürümü içinse 2.599 yuan (15 bin 818 TL) fiyat etiketi belirlendi.