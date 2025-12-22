200 MP Kameralı Ucuz Amiral Gemisi Yolda! Görüntüsü Paylaşıldı

iQOO Z11 Turbo ile ilgili çok önemli bir gelişme meydana geldi. Telefonun ilk resmî tanıtım görseli paylaşıldı. Bununla birlikte cihazın nasıl bir tasarımla birlikte geleceği gibi cevabı merak edilen sorular da yanıt buldu. Sızıntılara göre kullanıcıları dev bataryası ve güçlü işlemcisi ile de etkileyecek gibi görünüyor.

iQOO Z11 Turbo'nun Tasarımı Nasıl Olacak?

iQOO Z11 Turbo'nun ilk paylaşılan tanıtım görseli ile birlikte cihazın mavi renk seçeneği ile geleceği netlik kazandı. Cihazın köşeleri, oval bir yapıya sahip olacak. Bu tasarım, telefonun daha keskin hatlardan ziyade daha zarif bir görünüme sahip olmasını sağlayacak.

iQOO Z11 Turbo'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran : 6.59 inç OLED (1.5K Çözünürlük)

: 6.59 inç OLED (1.5K Çözünürlük) İşlemci : Snapdragon 8 Gen 5 (3 nm, 8 Çekirdek)

: Snapdragon 8 Gen 5 (3 nm, 8 Çekirdek) Batarya : 7.600 mAh (En az)

: 7.600 mAh (En az) Ana Kamera : 200 MP (Samsung HP5)

: 200 MP (Samsung HP5) Güvenlik : Ekran altı ultrasonik parmak izi okuyucu

: Ekran altı ultrasonik parmak izi okuyucu Dayanıklılık: IP68 ve IP69 Sertifikaları (Suya ve toza karşı tam koruma)

Ortaya çıkan bilgilere göre iQOO Z11 Turbo, gücünü Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisinden alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide iki adet 3.8GHz prime çekirdek ve altı adet 3.32GHz performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek yer alıyor. Söz konusu işlemci sayesinde telefon yüksek performans ve enerji verimliliği elde edilecek.

Cihaz, 6.59 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük sunacak. Bununla birlikte ekran altına entegre edilmiş ultrasonik parmak izi okuyucu ile birlikte gelecek. Böylece cihaz, kullanıcılara hem yüksek güvenilirlik hem kullanım kolaylığı sağlayacak. Bunların yanı sıra cihaz, IP68 ve IP69 sertifikasına sahip olacak. Bu da belirli bir dereceye kadar toz ve suya karşı dayanıklılığa sahip olacağı anlamına geliyor.

Telefonun en az 7.600 mAh batarya kapasitesi sunacağı da söylentiler arasında yer alıyor. Cihazın arka tarafında 200 megapiksel çözünürlüğünde Samsung HP5 ana kamera bulunacak. Yüksek batarya kapasitesi sayesinde cihazı oldukça uzun bir süre hiç şarj etmeye gerek kalmadan kullanmak mümkün olacak.

iQOO Z11 Turbo Ne Zaman Tanıtılacak?

iQOO Z11 Turbo'nun Ocak 2026'da tanıtılacağı iddia edildi ancak bu konu ile ilgili henüz resmî bir açıklamada bulunulmadığını, bu nedenle telefonun farklı bir tarihte de kullanıcıların beğenisine sunulabileceğini belirtelim. iQOO Z10 Turbo, 28 Nisan 2025'te tanıtılmıştı. Bu arada iQOO Z10 Turbo için 1799 yuan (9 bin 498 TL) fiyat etiketi belirlenmişti. Bu telefonun ise 1830 yuan (11 bin 128 TL) fiyatla satışa sunulması bekleniyor.