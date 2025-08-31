Huawei'nin Yeni Bütçe Dostu Tableti Ortaya Çıktı: Karşınızda Yeni MatePad Mini!

Geçtiğimiz günlerde yeni Huawei MatePad 11.5 cihazını Türkiye'ye getiren Huawei, şimdiyse akıllı tablet ailesini kompakt bir modelle genişletmeye hazırlanıyor. Markanın Huawei MatePad Mini adını verdiği yeni cihaz kısa bir süre önce ilk kez ortaya çıktı.

Sektörel kaynaklar tarafından sızdırılan bilgilere göre yeni tablet, hem MatePad serisinin güçlü özellikeriyle birlilkte gelecek hem de daha kompakt ve taşınabilir boyutlara sahip olacak. Detaylar haberde!

Huawei MatePad Mini'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Söylentilere göre yeni MatePad Mini 16:10 en-boy oranı ve 120Hz yenileme hızı sunan 8.8 inçlik bir ekrana sahip olacak. Cihazın ön yüzeyinde bir adet ön kamera yer alacağı ve aynı zamanda çerçevelerinin de epey ince olacağı belirtiliyor.

Yeni model bununla birlikte Huawei Pura 80 serisinde de kullanılan Kirin 9020 işlemcisinden güç alacak. Merak edenler için bu yonga seri, 2.5GHz hızında iki adet ana çekirdek, 2.15GHz hızında 6 adet performans çekirdeği ve 1.6GHz hızında 4 ade verimlilik çekirdeğini bünyesinde barındırıyor.

6.500mAh kapasiteli bir bataryadan güç alacak yeni Huawei MatePad Mini, 66W hızlı şarj desteği de sunacak. Yaklaşık 260 gram ağırlığında ve 5 mm'den biraz daha az bir kalınlığa sahip olacağı söylenen tabletin; beyaz, siyah ve yeşil olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle sunulacağı da sızıntılar arasında yer alıyor.

Huawei'nin ayrıca, bu modelin parlamayı önleyen özel bir ekranla gelen "Soft Light" isimli bir versiyonunu da piyasaya süreceği iddia ediliyor. Cihaz hakkındaki tüm detayların, 4 Eylül'de düzenlenecek resmi tanıtım etkinliğinde gün yüzüne çıkmasını bekliyoruz. Gelişmeler için takipte kalın!