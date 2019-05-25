Huawei'nin Kendi İşletim Sisteminde WhatsApp Olmayacak!

ABD ile Çin arasındaki süregelen ticaret savaşı sadece Google ve Huawei ile sınırlı kalmayacak. Huawei'nin geliştireceği kendi sistemine Whatsapp'ın gelmeyeceği iddia ediliyor.

Çinli akıllı telefon şirketi, Google ile olan anlaşmasını bozduktan sonra kendi uygulama marketine ev sahipliği yapacak yeni bir işletim sistemi inşa ediyor. Ancak Huawei kendi işletim sistemini ve uygulama mağazasını geliştirse de çeşitli uygulamaları tüketicilerine sunamayacak gibi gözüküyor.

Ortaya çıkan bazı raporlar ABD hükümetinin üretici uygulamalarını yüklemesini yasaklayacağını gösteriyor. Başta WhatsApp olmak üzere çeşitli ABD merkezli uygulamaların Huawei marketinde yer almayacağı ifade ediliyor. Huawei, ABD ürünlerini alamayacak ve b u durum Huawei akıllı telefonlarda artık WhatsApp olmayacağı anlamına geliyor.

Huawei Telefonları Uygulama Güncellemesi Alabilecek mi?

Google, şu anda mevcut olan Huawei telefonlarına ve önümüzdeki üç ay boyunca Android güncellemelerine yönelik güncellemeler sunmayı kabul etti. Fakat Huawei kullanıcıları için uygulama güncellemelerinin geleceği belirsiz. Android haricinde güncellenmeyen bir telefon ise kullanıcıları bir hayli rahatsız edecektir.