10.000 mAh Bataryalı Ucuz Telefon Geliyor! 165Hz Ekran ve Dahası

Xiaomi yeni bir telefon üzerinde daha çalışıyor. Redmi K90 Ultra olarak adlandırılan yeni telefonun batarya kapasitesi ve hızlı şarj teknolojisi sızdırıldı. Ortaya çıkan bilgilere göre telefon dev bataryanın yanı sıra cihazı çok hızlı şarj etmeye yardımcı olacak bir hızlı şarj desteği sunacak.

Redmi K90 Ultra'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran : 6.8 inç LTPS OLED

: 6.8 inç LTPS OLED Ekran Özellikleri : 1.5K Çözünürlük, 165Hz Yenileme Hızı

: 1.5K Çözünürlük, 165Hz Yenileme Hızı İşlemci : MediaTek Dimensity 9 Serisi (Muhtemelen Dimensity 9500+)

: MediaTek Dimensity 9 Serisi (Muhtemelen Dimensity 9500+) Batarya : 10.000 mAh

: 10.000 mAh Şarj Hızı : 100W Hızlı Şarj

: 100W Hızlı Şarj Kalınlık: 8.5 mm'nin altında

Yeni ortaya çıkan bilgilere göre Redmi K90 Ultra, 10.000 mAh batarya kapasitesi ile beraber gelecek. Cihaz, bununla birlikte 100W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu, batarya kapasitesi bakımından önceki model Redmi K90 Pro Max ile arasında neredeyse bir uçurum olacağı anlamına geliyor.

Bu büyük batarya, telefonun çok kalın olacağını düşündürebilir ama cihazın kalınlığı 8.5 mm'nin altında tutulacak. Bu, cihazın elde daha kolay bir şekilde tutulmasına yardımcı olup uzun süreli kullanımlarda yorulmanın önüne geçecek. İnce tasarımla birlikte büyük batarya kapasitesini buluşturacak cihazın daha önce ekran ve işlemci gibi özellikleri de sızdırılmıştı.

Daha önce elde edilen bilgilere göre telefon, 6,8 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. LTPS OLED ekran üzerinde 165Hz yenileme hızı ve 1.5K çözünürlük sunacak. Redmi K80 Ultra'da ise 1280 x 2772 piksel çözünürlük, 6,83 inç ekran büyüklüğü, OLED ekran ve 144Hz yenileme hızı tercih edilmişti.

Telefon, gücünü Dimensity 9 serisi bir işlemciden alacak. Henüz net değil ancak Dimensity 9500+ işlemcisine yüksek bir ihtimal olarak bakılıyor. Redmi K80 Ultra'da ise bir adet 3.73 GHz Cortex-X925, üç adet 3.3 GHz Cortex-X4 ve dört adet 2.4 GHz Cortex-A720 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeren Dimensity 9400+ işlemcisi kullanılmıştı.

Redmi K90 Ultra'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Redmi K80 Ultra için 2.599 yuan (15.501 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Redmi K90 Ultra'nın ise 2700 yuan (16.103 TL) civarı bir fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Xiaomi'nin yeni akıllı telefonu, ultrasonik parmak izi sensörü içerecek. Bununla birlikte suya ve toza karşı dayanıklılığa sahip olacak.