OLED Ekranlı Bütçe Dostu Telefonlar Geliyor! Tarih Açıklandı

Huawei, Nova 15 isimli yeni bir akıllı telefon serisi tanıtmaya hazırlanıyor. Paylaşılan görseller ile birlikte Nova 15 serisinin tanıtım tarihi belli oldu. Duyuruya göre Nova 15, Nova 15 Pro ve Nova 15 Ultra olmak üzere üç farklı modelden oluşacak. telefon serisi önümüzdeki hafta içerisinde tanıtılacak.

Huawei Nova 15 Serisinin Tanıtım Tarihi

Huawei Nova 15 serisi, 22 Aralık tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. Ayrıca Nova 15 Ultra için bir görsel paylaşıldı Paylaşılan görsele göre Nova 15 Ultra'nın arka tarafında dikdörrtgen şeklinde bir modül bulunacak. Bu modülün üzerinde üç adet kamera ve bir adet LED flaş yer alacak.

En iyi orta segment telefonlar arasına katılmaya hazırlanan Nova 15 Ultra'nın renk seçeneği de belli oldu. Görselde telefonun yeşil renge sahip sürümü yer aldı. Diğer renk seçenekleri ise henüz belli değil. Huawei Nova 14'te mavi, beyaz ve siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneği tercih edilmişti.

Huawei Nova 15'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,7 inç

6,7 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K İşlemci: Kirin 8 serisi

Kirin 8 serisi Ana Kamera: 50 MP

Çok şık bir tasarıma sahip olan Huawei Nova 15 gücünü Kirin 8 serisi işlemciden alacak. Serinin bir önceki modeli olan Huawei Nova 14'te ise Mali-G610 MP4 GPU ve Kirin 8000 işlemcisi bulunuyor. Kirin 8000, bir adet 2.4 GHz, üç adet 2.2 GHz ve dört adet 1.84 GHz olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera bulunacak. Diğer arka kameralara dair bir bilgi paylaşılmadı. Nova 14'te 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 12 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kameranın tercih edildiğini belirtelim.

Nova 15, 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Huawei'nin bütçe dostu yeni akıllı telefonu, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük sunacak. Yaklaşık 192 gram ağırlığındaki Huawei Nova 14'te 6,7 inç ekran büyüklüğü, 1084 x 2412 piksel çözünürlük, OLED ekran ve 120Hz yenileme hızı tercih edilmişti.