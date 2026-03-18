7000 mAh Dev Bataryalı Huawei Nova 16 Ultra'nın Özellikleri Ortaya Çıktı!

2026 yılının ilk çeyreğinde teknoloji şirketleri birer birer yeni akıllı telefonlarını piyasaya sürerken gözler Çinli teknoloji devi Huawei'ye çevrildi. Huawei'nin en çok beklenen modellerinden biri de Nova 16 Ultra. Modele ait son sızıntılar, akıllı telefonuun özellikle batarya ve kamera tarafında yenilikler sunacağını gösteriyor.

Huawei Nova 16 Ultra Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu : 6.84 inç

: 6.84 inç Ekran Teknolojisi : OLED

: OLED Ekran Çözünürlüğü : 1.5K

: 1.5K İşlemci : Kirin 9 Serisi

: Kirin 9 Serisi Batarya : 7.000 mAh

: 7.000 mAh Ana Kamera: 50 MP

Huawei Nova 16 Ultra'nın Ekranı Nasıl Olacak?

Sektörün güvenilir kaynaklarından DigitalChatStation tarafından paylaşılan bilgilere göre, Huawei Nova 16 Pro, 6.84 inç büyüklüğünde 1.5K çözünürlüğe sahip OLED bir ekranla ile gelecek.

Huawei Nova 16 Ultra Hangi İşlemciyi Kullanacak?

İşlemci tarafında ise Nova 16 Ultra'nın şirketin kendi üretimi olan ve Nova 15 Ultra'da da kullanılan Kirin 9 serisi yonga setini kullanacağı iddia ediliyor.

Farklı sızıntı kaynaklarından edindiğimiz bilgilere göre de bu seride işlemci performansının artırılacağı ve serinin en üst modelinde Kirin 9020B gibi özelleştirilmiş bir işlemciyi kullanılabileceği belirtiliyor. Bu sayede kullanıcıların oyun oynarken veya çoklu uygulama kullanımları sırasında herhangi bir takılma yaşamadan akıcı bir deneyim elde etmesi hedefleniyor.

Huawei Nova 16 Ultra'nın Bataryası Kaç mAh Olacak?

Huawei'n yeni telefonunun donanım tarafındaki asıl yeniliği ise batarya kapasitesindeki artı. Görünüşe göre Nova 16 Ultra, Huawei ailesinde 7000 mAh bataryaya sahip ilk akıllı telefon olacak. Selefi Nova 15 Ultra'da bulunan 6.500 mAh kapasiteli bataryaya kıyasla bu durum, günlük kullanımda ciddi bir artış anlamına geliyor.

Sızıntı kaynağımız, Huawei'n bu yeni ve yüksek kapasiteli bataryayı uzun süredir test ettiği ve değerlendirme sürecinin başarıyla sonuçlandığını ifade ediyor. Özellikle video izleme veya oyun oynama gibi yoğun güç tüketen işlemlerde, 7000 mAh bataryanın kullanıcılara gün boyu kesintisiz bir performans sunması hedefleniyor.

Huawei Nova 16 Ultra'nın Kamera Özellikleri Nasıl Olacak?

Kamera tarafında ise şirket, 1/1.3 inçlik boyutunda 50 MP çözünürlüğünde yeni bir ana sensör test ediyor. Huawei'n, bu yeni sensörün, ışık alımını artırarak özellikle düşük ışıklı ortamlarda daha net ve detaylı fotoğraflar çekilmesine olanaka tanıyacağı tahmin ediliyor.

Bununla birlikte Nova 16 Ultra'nın, Nova 15 Ultra modelinde kullanılan periskop ve çok bantlı lens sistemini koruması bekleniyor. Ek sızıntılar Huawei'n gölge gürültüsünü azaltan DCG teknolojisini de bu modelde kullanarak,kameranın renkleri daha doğal yansıtabileceği söyleniyor. Huawei Nova 16 Ultra'nın özelliklerine dair bildiklerimiz şimdilik bu kadar. İlerleyen günlerde telefon hakkındaki bilgiler netleşmeye başladığında, siz okuyucularmızla paylaşacağız.

Huawei Nova 16 Ultra Ne Zaman Tanıtılacak?

Huawei, Nova 16 Ultra'nın çıkış tarihi hakkında net bir açıklama yapmadı. Ancak sızıntılara göre şirketin, akıllı telefonu Haziran ayında tanıtıp kısa bir süre sonra da satışa sunacağı iddia ediliyor.

Huawei Nova 16 Ultra'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Şirket, Nova 16 Ultra'nın fiyatı hakkında henüz bir açıklama yapmadı. Ayrıca telefonun hangi ülkelerde satışa sunulacağı hakkında da net bir bilgi bulunmuyor.

Editörün Yorumu

Geçmişte Huawei Nova 5T, şu anda ise Nova 12s kullanan biri olarak gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki şirketin bu serideki akıllı telefonları gerçekten harika. Özellike kullandıkları Kirin işlemciler, hem uygulamalar arasındaki akıcılık hem de kamera performansı konusunda bana fazlasıyla yeterli geliyor.

Nova 16 Ultra'nın sızdırılan özelliklerine baktığımda ise, devasa batarya haricinde bir önceki model olan Nova 15 Ultra ile arasında şimdilik büyük bir fark göremiyorum. Ancak ilerleyen günlerde telefonun tüm teknik detayları netleştikçe, donanıum tarafında bizi heyecanlandıracak tatmin edici yeniliklerle karşılacağımızı düşünüyorum.