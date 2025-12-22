100W Hızlı Şarja Sahip Ucuz Telefon Tanıtıldı! Dev Bataryası Var

Orta segment telefonlar arasına yeni bir model daha katıldı. Huawei Nova 15 Ultra'nın özellikleri ve fiyatı açıklandı. Yüksek çözünürlüklü OLED ekrana sahip olan akıllı telefon, yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi sunuyor. Çok şık bir tassarıma sahip olan telefon ayrıca 100W hızlı şarj desteği dahil birçok özelliğe de sahip.

Huawei Nova 15 Ultra Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,84 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1320 x 2856 piksel

Ekran Teknolojisi: OLED

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

İşlemci: Kirin 9010S

Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 50 MP ultra geniş açılı kamera + 50 MP periskop telefoto kamera + 1.5 MP multispektral renk sensörü

Ön Kamera: 50 MP

Batarya: 6.500 mAh

Hızlı Şarj: 100W

6,84 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Huawei Nova 15 Ultra, OLED ekran üzerinde 1320 x 2856 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 300Hz dokunmatik örnekleme hızı sunuyor. 209 gram ağırlığında ve 163 x 78 x 6,8 mm boyutlarında olan bu telefon, Kunlun Glass ekran koruma teknolojisini destekliyor.

Telefonda Kirin 9010S işlemcisi bulunuyor. Huawei Nova 15 Pro'da da aynı işlemci tercih edilmişti. Huawei Nova 15'te ise Kirin 8020 mevcut. Nova 15 Ultra'da 6.500 mah batarya kapasitesi bulunuyor. Bu dev batarya, telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağlıyor. Cihaz ayrıca 100W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Nova 15 Ultra'nın arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera ve 1.5 megapiksel çözünürlüğünde multispektral renk sensörü bulunuyor. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğüdne kamera yer alıyor.

Huawei Nova 15 Ultra Fiyatı