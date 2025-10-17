Motorola'nın 8 GB RAM'li Ucuz Telefonu Performans Testine Girdi

Motorola'nın yeni bir telefon üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Moto G67 Power 5G olarak isimlendirilen telefon Geekbench testinde görüntülendi. Bununla birlikte bütçe dostu Android telefonun performans testinde kaç puan aldığı belli oldu. Ayrıca telefonun işlemcisi dahil olmak üzere bazı teknik özellikleri de ortaya çıktı.

Motorola Moto G67 Power 5G Geekbench'te Kaç Puan Aldı?

Motorola Moto G67 Power 5G Geekbench'te tek çekirdek testinde 1.022 puan, çoklu çekirdek testinde ise 2.917 puana ulaştı. Testte telefonun 8 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı. RAM tarafında birden fazla seçenek sunulup sunulmayacağı henüz belli değil ancak Motorola Moto G86 Power 5G'de yalnızca 8 GB RAM seçeneği tercih edilmişti.

Geekbench testinin sonuçlarına göre telefon gücünü Snapdragon 7s Gen 2 işlemcisinden alacak. 4 nm üretim sürecilye geliştirilen bu işlemci dört adet 2.40 GHz Cortex-A78 ve dört adet 1.95 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Moto G86 Power 5G'de MediaTek Dimensity 7300 işlemcisinin yer aldığını belirtelim.

Moto G67 Power 5G'de ayrıca Adreno 710 GPU bulunacak. Motorola marka yeni telefonun depolama tarafında 128 GB , 256 GB ve 512 GB olmak üzere üç farklı seçenek sunulabilir. 6,6 inç civarında ekran büyüklüğüne sahip olması beklenen telefon 120Hz yenileme hızı ile gelebilir.

Kamera, şarj hızı ve batarya kapasitesine dair henüz herhangi bir bilgi pylaşılmadı ancak Moto G86 Power 5G'de 6.720 mAh batarya kapasitesi ve 30W hızlı şarj desteği bulunuyor. G86 Power 5G'nin arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünmde ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera tercih edilmişti.

Motorola Moto G67 Power 5G'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Motorola Moto G86 Power 5G'de 17.999 rupi (8.587 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Moto G67 Power 5G'nin ise 19 bin rupi (9.064 TL) civarı fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Fiyata dair henüz resmî açıkalam yapılmadığını, bu sebepten ötürü telefonun farklı fiyat etiketiyle satışa sunulabileceğini belirtelim.