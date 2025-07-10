Huawei'nin Yeni Amiral Gemisi Telefonları Çok Yakında Türkiye'ye Geliyor!

Çin merkezli teknoloji devi Huawei, sahip olduğu üstün özellikleriyle teknolojiseverlerin beğenisini kazanan yeni Huawei Pura 80 serisini nihayet global pazara taşıdı. Şirket, bugün Dubai'de düzenlediği yeni bir lansman etkinliği ile birlikte standart Pura 80, 80 Pro ve 80 Ultra modellerini tanıttı ve telefonların satışa sunulacağı bölgeleri resmen duyurdu.

Buna göre yeni telefonlar çok yakında Türkiye'de de piyasaya sürülecek. Şirket, yeni Huawei 80 serisinin fiyatları ile ilgili şimdilik bilgi vermese de ülkemize ne zaman geleceği hakkında önemli bilgiler paylaştı. İşte detaylar!

Huawei Pura 80 Serisi Ağustos Ayında Türkiye'de Satışa Sunulacak

Dubai'deki Fashion Next etkinliğinde yapılan açıklamalara göre yeni Huawei Pura 80 modelleri ağustos ayı içerisinde Türkiye'de satışa sunulacak. Sektörel kaynaklar, özellikle Pura 80 Pro ve Ultra modellerinin ayın ikinci haftasından sonra ülkemize ayak basacağını ifade ediyor. Huawei'nin cihazların Türkiye fiyatı ile ilgili açıklama henüz bir açıklama yapmadığını bir kez daha belirtelim.

Aktarılanlara göre yeni telefonlar, geçtiğimiz aylarda Çin'de piyasaya sürülen versiyonlarla birebir aynı özelliklere ev sahipliği yapacal. Tasarım tarafında da cihazlar arasında herhangi bir fark bulunmazken, global pazarda satışa sunulacak modellerin renk seçenekleri şu şekilde olacak:

Pura 80: Buz Altını, Beyaz ve Siyah

Buz Altını, Beyaz ve Siyah Pura 80 Pro: Sır Kırmızısı, Beyaz, Siyah

Sır Kırmızısı, Beyaz, Siyah Pura 80 Ultra: Altın Sarısı, Siyah

Huawei Pura 80 Özellikleri

Ekran : 6.6 inç LTPO OLED, FHD+ çözünürlük, 120Hz adaptif yenileme hızı, 3.000 nit parlaklık

: 6.6 inç LTPO OLED, FHD+ çözünürlük, 120Hz adaptif yenileme hızı, 3.000 nit parlaklık İşlemci: Kirin 9000s

Kirin 9000s RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

256 GB / 512 GB / 1 TB İşletim Sistemi: HarmonyOS 5

HarmonyOS 5 Arka Kamera: 50 MP ana kamera, 13 MP ultra geniş açılı kamera, 12 MP telefoto kamera,

50 MP ana kamera, 13 MP ultra geniş açılı kamera, 12 MP telefoto kamera, Ön Kamera: 13 MP

13 MP Batarya Kapasitesi: 5600 mAh

5600 mAh Şarj Gücü: 66W hızlı şarj

Huawei Pura 80 Pro Özellikleri

Ekran: 6.8 inç LTPO OLED, FHD+ çözünürlük, 120Hz adaptif yenileme hızı, 3.000 nit parlaklık

6.8 inç LTPO OLED, FHD+ çözünürlük, 120Hz adaptif yenileme hızı, 3.000 nit parlaklık İşlemci: Kirin 9000s

Kirin 9000s RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

256 GB / 512 GB / 1 TB İşletim Sistemi: HarmonyOS 5

HarmonyOS 5 Arka Kamera: 50 MP ana kamera, 40 MP ultra geniş açılı kamera, 48 MP telefoto kamera,

50 MP ana kamera, 40 MP ultra geniş açılı kamera, 48 MP telefoto kamera, Ön Kamera: 13 MP

13 MP Batarya Kapasitesi: 5700 mAh

5700 mAh Şarj Gücü: 100W Kablolu, 80W Kablosuz

Huawei Pura 80 Ultra Özellikleri

Ekran: 6.8 inç LTPO OLED, FHD+ çözünürlük, 120Hz adaptif yenileme hızı, 3.000 nit parlaklık

6.8 inç LTPO OLED, FHD+ çözünürlük, 120Hz adaptif yenileme hızı, 3.000 nit parlaklık İşlemci: Kirin 9020

Kirin 9020 RAM: 16 GB

16 GB Depolama: 512 GB / 1 TB

512 GB / 1 TB İşletim Sistemi: HarmonyOS 5

HarmonyOS 5 Arka Kamera: 50 MP ana kamera, 40 MP ultra geniş açılı kamera, 50 MP telefoto lens, 12.5 MP ultra telefoto sensör

50 MP ana kamera, 40 MP ultra geniş açılı kamera, 50 MP telefoto lens, 12.5 MP ultra telefoto sensör Ön Kamera: 13 MP

13 MP Batarya Kapasitesi: 5700 mAh

5700 mAh Şarj Gücü: 100W Kablolu, 80W Kablosuz

Peki yeni Huawei Pura 80 serisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...