Huawei'nin Yeni Amiral Gemisi Telefonları Çok Yakında Türkiye'ye Geliyor!
Geçtiğimiz aylarda Çin'de piyasaya sürülen Huawei Pura 80 serisi, bugün global pazarda da tanıtıldı. Yeni telefonlar yakında Türkiye'de satışa sunulacak.
Çin merkezli teknoloji devi Huawei, sahip olduğu üstün özellikleriyle teknolojiseverlerin beğenisini kazanan yeni Huawei Pura 80 serisini nihayet global pazara taşıdı. Şirket, bugün Dubai'de düzenlediği yeni bir lansman etkinliği ile birlikte standart Pura 80, 80 Pro ve 80 Ultra modellerini tanıttı ve telefonların satışa sunulacağı bölgeleri resmen duyurdu.
Buna göre yeni telefonlar çok yakında Türkiye'de de piyasaya sürülecek. Şirket, yeni Huawei 80 serisinin fiyatları ile ilgili şimdilik bilgi vermese de ülkemize ne zaman geleceği hakkında önemli bilgiler paylaştı. İşte detaylar!
Huawei Pura 80 Serisi Ağustos Ayında Türkiye'de Satışa Sunulacak
Dubai'deki Fashion Next etkinliğinde yapılan açıklamalara göre yeni Huawei Pura 80 modelleri ağustos ayı içerisinde Türkiye'de satışa sunulacak. Sektörel kaynaklar, özellikle Pura 80 Pro ve Ultra modellerinin ayın ikinci haftasından sonra ülkemize ayak basacağını ifade ediyor. Huawei'nin cihazların Türkiye fiyatı ile ilgili açıklama henüz bir açıklama yapmadığını bir kez daha belirtelim.
Aktarılanlara göre yeni telefonlar, geçtiğimiz aylarda Çin'de piyasaya sürülen versiyonlarla birebir aynı özelliklere ev sahipliği yapacal. Tasarım tarafında da cihazlar arasında herhangi bir fark bulunmazken, global pazarda satışa sunulacak modellerin renk seçenekleri şu şekilde olacak:
- Pura 80: Buz Altını, Beyaz ve Siyah
- Pura 80 Pro: Sır Kırmızısı, Beyaz, Siyah
- Pura 80 Ultra: Altın Sarısı, Siyah
Huawei Pura 80 Özellikleri
- Ekran: 6.6 inç LTPO OLED, FHD+ çözünürlük, 120Hz adaptif yenileme hızı, 3.000 nit parlaklık
- İşlemci: Kirin 9000s
- RAM: 12 GB
- Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB
- İşletim Sistemi: HarmonyOS 5
- Arka Kamera: 50 MP ana kamera, 13 MP ultra geniş açılı kamera, 12 MP telefoto kamera,
- Ön Kamera: 13 MP
- Batarya Kapasitesi: 5600 mAh
- Şarj Gücü: 66W hızlı şarj
Huawei Pura 80 Pro Özellikleri
- Ekran: 6.8 inç LTPO OLED, FHD+ çözünürlük, 120Hz adaptif yenileme hızı, 3.000 nit parlaklık
- İşlemci: Kirin 9000s
- RAM: 12 GB
- Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB
- İşletim Sistemi: HarmonyOS 5
- Arka Kamera: 50 MP ana kamera, 40 MP ultra geniş açılı kamera, 48 MP telefoto kamera,
- Ön Kamera: 13 MP
- Batarya Kapasitesi: 5700 mAh
- Şarj Gücü: 100W Kablolu, 80W Kablosuz
Huawei Pura 80 Ultra Özellikleri
- Ekran: 6.8 inç LTPO OLED, FHD+ çözünürlük, 120Hz adaptif yenileme hızı, 3.000 nit parlaklık
- İşlemci: Kirin 9020
- RAM: 16 GB
- Depolama: 512 GB / 1 TB
- İşletim Sistemi: HarmonyOS 5
- Arka Kamera: 50 MP ana kamera, 40 MP ultra geniş açılı kamera, 50 MP telefoto lens, 12.5 MP ultra telefoto sensör
- Ön Kamera: 13 MP
- Batarya Kapasitesi: 5700 mAh
- Şarj Gücü: 100W Kablolu, 80W Kablosuz
Huawei Pura 80 Pro'nun Özellikleri Ortaya Çıktı
Huawei Pura 80 Pro özellikleri ortaya çıktı. İşte Huawe'in en yeni amiral gemisi modelinin sahip olması beklenen teknik özellikler. İşte detaylar!
Bu Telefonla Çekilen Fotoğraflar Profesyonel Makinelere Taş Çıkarıyor
Huawei Pura 80 serisi akıllı telefon modellerini tanıtıldı. Dört telefonda oluşan seri, özellikleri, fiyatı ve kamera performansıyla dikkat çekiyor.
Peki yeni Huawei Pura 80 serisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...