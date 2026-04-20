Huawei'nin 6.000 mAh Bataryalı ve 16 GB RAM'li Telefonu Tanıtıldı!

Huawei, ürün yelpazesini kısa bir süre önce Pura 90 Pro modeliyle genişletti. Akıllı telefon, orta-üst segmente hitap eden teknik özelliklerle kullanıcıların karşısına çıkıyor. İşte Huawei Pura 90 Pro özellikleri ve fiyatı!

Huawei Pura 90 Pro Özellikleri Neler?

Ekran: 6.6 inç OLED, 120Hz, FHD+ çözünürlük, Kunlun Glass koruma ve yansıma önleyici kaplama

İşlemci: Kirin 9030S

Arka Kamera: Ana: 50 MP (1/1.28 inç sensör) Ultra Geniş: 12.5 MP Telefoto: 50 MP (f/2.1, 4x optik zoom, 8x optik kalite zoom, OIS)

Ön Kamera: 13 MP

Batarya ve Şarj: 6000 mAh batarya, 66W kablolu hızlı şarj, 50W kablosuz şarj desteği ve 18W kablolu ters şarj

Yazılım: HarmonyOS 6.1

Dayanıklılık: IP68 (su/toz) ve IP69 (yüksek sıcaklık/basınç) sertifikaları

Huawei Pura 90 Pro Ekran Özellikleri Neler?

Huawei Pura 90 Pro modeli 6,6 inç boyutlarında, 120Hz yenileme hızı ve FHD+ çözünürlük sunan OLED bir ekranla geliyor. Kullanıcılar, yüksek yenileme hızları sayesinde akıcı bir deneyim elde edebiliyorlar. Ek olarak FHD+ çözünürlüklü ise görüntüleri keskin ve net bir şekilde görüyorsunuz. OLED ekranı ise siyah renkleri en gerçekçi haliyle gösterebiliyor.

Huawei Pura 90 Pro İşlemcisi Ne?

Cihazda Kirin 9030S işlemci yer alıyor. Bu işlemci henüz yeni tanıtıldığı için oyun performansına dair net bir veri mevcut değil. Ancak Huawei Mate 80 Pro Max’te kullanılan Kirin 9030 Pro’nun Genshin Impact ve PUBG Mobile gibi oyunlarda akıcı bir performans sunduğunu görebiliyoruz.

Tüm bunları göz önünde bulundurduğumuzda Kirin 9030S’in akıcı bir oyun deneyimi sunacağını söyleyebiliriz. Bu sayede mobilde en yüksek grafiklere sahip oyunları takılma ya da donma yaşamadan oynayabilirsiniz.

Huawei Pura 90 Pro Kamera Özellikleri Neler?

Huawei Pura 90 Pro’da OIS (Optik Görüntü Sabitleme) destekli 50 megapiksel ana kamera yer alıyor. OIS teknolojisi el titremesi gibi durumlarda fotoğraf ve videolarda oluşabilecek bulanıklığı azaltıyor. Ayrıca telefonda 12,5 megapiksel ultra geniş açı ve 50 megapiksel telefoto kameraları bulunyor. Önde ise 13 megapiksel çözünürlüğünde bir selfie kamerası tercih edilmiş.

Huawei Pura 90 Pro Bataryası Nasıl?

Huawei Pura 90 Pro’da 66W kablolu hızlı şarj ve 50W kablosuz şarj desteğine sahip 6000 mAh batarya yer alıyor. Geçen yılki Pura 80 Pro modelinde ise 5.700 mAh kapasiteli bir pil bulunuyordu. Bu da çok büyük olmasa da dikkat çeken bir artış anlamına geliyor.

Ancak burada dikkat çeken bir nokta var. Önceki modelde 100 W kablolu ve 80 W kablosuz şarj destekleniyordu. Yeni modelde bu hızların belirgin şekilde düşürüldüğü söylemek mümkün.

Huawei Pura 90 Pro Fiyatı Ne Kadar ve Türkiye'de Satılacak mı?

Huawei, Pura 90 Pro modelini 12/16 GB RAM ve 256 GB, 512 GB ve 1 TB depolama seçenekleriyle satışa sunuyor. Ürünün fiyatları ise şu şekilde;

12GB + 256GB — $824.85 - vergiler dahil yaklaşık 75.420 TL

12GB + 512GB — $899.85 - vergiler dahil yaklaşık 82.285 TL

16GB + 512GB — $974.85 - vergiler dahil yaklaşık 89.150 TL

16GB + 1TB — $1,124.85 - vergiler dahil yaklaşık 102.880 TL

Akıllı telefonun Türkiye'de satışa çıkıp çıkmayacağıyla ilgili şu ana dek resmi bir açıklama yapılmadı. Fakat, şirket geçen yılki Pura 80 Pro modelini ülkemize getirmişti. Bu nedenle Pura 90 Pro'nun da Türkiye'ye gelmesi kuvvetle muhtemel.

Editörün Yorumu

Akıllı telefon, selefi gibi orta-üst segmente hitap eden özelliklere sahip diyebilirim. Ancak burada şarj hızındaki düşüş gözümden kaçmadı. Yine de 66W kablolu şarj hızının birçok markanın amiral gemisi modeline göre halen daha iyi olduğunu düşünüyorum. Bunun dışında kalan diğer özelliklerin de kullanıcıları memnun edeceğini düşünüyorum.